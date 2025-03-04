Мелания Трамп поддержала законопроект о запрете дипфейк-порно в США
Киев • УНН
Первая леди США поддержала законопроект Take It Down против дипфейковой порнографии. Мелания Трамп раскритиковала демократов за недостаточное внимание к защите подростков от вредного онлайн-контента.
Первая леди США Мелания Трамп в понедельник поддержала законопроект, направленный на защиту американцев от дипфейной порнографии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Детали
Издание отмечает, что это произошло во время первого публичного выступления супруги президента США по возвращении ее мужа в Белый дом. Выступая во время дискуссии за круглым столом на Капитолийском холме, она стремилась привлечь к закону Take It Down, который криминализирует онлайн-публикацию сексуальных изображений без согласия, которые часто создаются с помощью дешевых и широко доступных инструментов искусственного интеллекта.
В современном мире, управляемом искусственным интеллектом, угроза нарушения конфиденциальности тревожна и высока. Это невыносимо, что подростки, особенно девушки, сталкиваются с огромными проблемами, которые создает вредоносный онлайн-контент
Призывая к поддержке законопроекта обеими партиями Конгресса, она подвергла критике демократов за то, что они не определили документ как приоритетный.
"Я ожидала увидеть больше лидеров демократов с нами сегодня, чтобы решить эту серьезную проблему. Несомненно, как взрослые, мы должны отдавать предпочтение американским детям партийной политике", - отметила Мелания Трамп.
Напомним
В декабре комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно". Документ должен изменить статью 301 УК по хранению и распространению контента интимного характера.
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