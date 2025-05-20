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В США криминализировали порнографию, сгенерированную искусственным интеллектом

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Дональд Трамп подписал закон, запрещающий распространение порнографических дипфейков и других обнаженных изображений, созданных искусственным интеллектом. Платформы соцсетей обязаны удалять контент за 48 часов.

В США криминализировали порнографию, сгенерированную искусственным интеллектом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон, запрещающий "порноместь" и обнаженные изображения, созданные искусственным интеллектом.

Передает УНН со ссылкой на CNN и Fох News.

Детали

Трамп в понедельник подписал закон, криминализирующий опасное распространение порнографических изображений, как реальных, так и созданных искусственным интеллектом (ИИ), в частности "порноместь".

Это первое громкое технологическое законодательство, принятое при новой администрации.

С ростом популярности создания изображений с помощью искусственного интеллекта, бесчисленное количество женщин подверглось преследованиям с помощью дипфейков и других откровенных изображений, распространяемых против их воли. 

- заявил Трамп во время подписания.

Он отметил, что это ужасно и неправильно.

Мы все слышали о дипфейках. Они у меня постоянно, но никто ничего не делает. Я спрашиваю Пэм [Бонди]: "Ты можешь мне помочь, Пэм?" Она говорит: "Нет, я слишком занята другими делами. Не волнуйся, ты выживешь". Но многие люди не выживают, это правда, и это так ужасно... Сегодня мы делаем это полностью незаконным

- отметил Трамп.

В апреле 2025 года, после успешного прохождения через Сенат, был принят законопроект, криминализирующий публикацию или угрозы публикацией недобросовестных интимных изображений, включая дипфейки и порнографию, сгенерированные искусственным интеллектом.

Закон требует от платформ социальных сетей удалять оскорбительный контент в течение 48 часов и запрещать пользователям публиковать дубликаты, а также позволяет Федеральной торговой комиссии подавать в суд на платформы, не соответствующие требованиям. Также закон добавляет защиту для жертв и уточняет правила преследования для полиции, сообщает CNN.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп поддержала законопроект Take It Down против дипфейковой порнографии. 

По данным PornHub, Украина заняла 15 место в мировом рейтинге просмотров.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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