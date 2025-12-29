Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Представители JATEC приняли участие в финальной фазе учений НАТО Loyal Dolos 2025, оценивавшей боевые возможности подразделения Альянса. Украинские эксперты впервые отрабатывали механизмы Статьи 5 Договора НАТО.
Представители Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию НАТО-Украина (JATEC) приняли участие в финальной фазе учений НАТО Loyal Dolos 2025 по оценке боевых возможностей подразделения Альянса. Таким образом, Украина становится частью архитектуры коллективной обороны НАТО, а украинские эксперты JATEC впервые присоединились к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Участие украинских экспертов JATEC в учениях LOYAL DOLOS 2025, которые являются одним из ключевых элементов подготовки НАТО в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора, имеет стратегическое значение для нас, поскольку впервые представители Украины были привлечены к отработке механизмов коллективной безопасности Альянса
По словам украинского представителя, это поспособствовало признанию Североатлантическим советом Украины как одного из самых опытных участников системы региональной безопасности и пониманию важности взаимодействия с силами безопасности и обороны Украины.
Около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов в различных локациях по всей Европе работали вместе с целью оценки возможностей одного из корпусов быстрого развертывания НАТО как боевого армейского подразделения Альянса
