Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
01:10 • 13114 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 20174 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 18088 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 17825 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 30213 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 40820 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 31406 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 38692 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43720 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Представители JATEC приняли участие в финальной фазе учений НАТО Loyal Dolos 2025, оценивавшей боевые возможности подразделения Альянса. Украинские эксперты впервые отрабатывали механизмы Статьи 5 Договора НАТО.

Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Представители Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию НАТО-Украина (JATEC) приняли участие в финальной фазе учений НАТО Loyal Dolos 2025 по оценке боевых возможностей подразделения Альянса. Таким образом, Украина становится частью архитектуры коллективной обороны НАТО, а украинские эксперты JATEC впервые присоединились к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Участие украинских экспертов JATEC в учениях LOYAL DOLOS 2025, которые являются одним из ключевых элементов подготовки НАТО в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора, имеет стратегическое значение для нас, поскольку впервые представители Украины были привлечены к отработке механизмов коллективной безопасности Альянса

- подчеркнул Старший национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский.

По словам украинского представителя, это поспособствовало признанию Североатлантическим советом Украины как одного из самых опытных участников системы региональной безопасности и пониманию важности взаимодействия с силами безопасности и обороны Украины.

Около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов в различных локациях по всей Европе работали вместе с целью оценки возможностей одного из корпусов быстрого развертывания НАТО как боевого армейского подразделения Альянса

- заявили в Генеральном штабе ВСУ.

