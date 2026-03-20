Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенка
Киев • УНН
Украинская саблистка Ольга Харлан ждет девочку от итальянца Луиджи Самеле. Пара сообщила о пополнении через нежную фотосессию в Instagram.
Легендарная украинская саблистка Ольга Харлан поделилась радостной новостью о пополнении в семье. Вместе со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, спортсменка рассекретила пол будущего ребенка, передает УНН со ссылкой на Instagram спортсменки.
Детали
Стоит отметить, что пара выбрала камерный способ, чтобы сообщить эту радостную новость, отказавшись от громких празднований и выбрав атмосферную фотосессию.
Стоит отметить, что на фотографиях, выдержанных в чрезвычайно нежных светлых тонах, будущие родители выглядят трогательно и естественно: Харлан демонстрирует округлый живот в сдержанном образе, а Самеле нежно поддерживает ее и не скрывает своих искренних эмоций.
Особый акцент в съемке сделан на лаконичной надписи на животе спортсменки — "It’s a girl", которая и стала главным символом этого события. Следовательно, понятно, что Ольга станет мамой девочки.
Публикация быстро вызвала волну теплых реакций в соцсетях: поклонники и коллеги пары активно поздравляют их с предстоящим рождением дочери.
