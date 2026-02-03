Ольга Харлан впервые беременна: олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью

$42.970.16
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 5700 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 14392 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 25674 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 26414 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 26014 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28053 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33466 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42628 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28628 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 14453 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 6398 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 13027 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 44056 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 21210 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 44087 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 58578 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 44238 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 47759 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 121564 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 2096 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 25601 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 26414 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 25768 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 24366 просмотра
Ольга Харлан впервые беременна: олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан впервые беременна. Она объявила об этом в соцсетях вместе со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ольга Харлан впервые беременна: олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью
Фото: www.instagram.com/olgakharlan/

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан готовится к новому этапу в жизни - спортсменка впервые беременна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ольги.

Детали

Радостную новость 35-летняя украинка сообщила публично, поделившись видео в соцсетях. Как видим, в кадре Харлан появилась вместе со своим женихом - итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

На ролике заметен округлившийся живот спортсменки, что и стало главным подтверждением изменений в ее жизни.

Публикацию Ольга сопроводила короткой, но символичной подписью, в которой намекнула на начало новой, особенной главы. Подписчики тепло поддержали пару и поздравили с радостной новостью.

Лучшая глава вот-вот начнется

- написала спортсменка.

Дополнительно

Харлан и Самеле состоят в отношениях уже несколько лет, а в 2024 году объявили о помолвке. Будущий ребенок станет первенцем для обоих спортсменов.

Напомним

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке номера Playboy Ukraine за сентябрь 2024 года.

Станислав Кармазин

ОбществоСпортЛайфхаки
Социальная сеть
Брак
Италия
Украина