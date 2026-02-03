Ольга Харлан впервые беременна: олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью

Фото: www.instagram.com/olgakharlan/

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан готовится к новому этапу в жизни - спортсменка впервые беременна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ольги.

Детали

Радостную новость 35-летняя украинка сообщила публично, поделившись видео в соцсетях. Как видим, в кадре Харлан появилась вместе со своим женихом - итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

На ролике заметен округлившийся живот спортсменки, что и стало главным подтверждением изменений в ее жизни.

Публикацию Ольга сопроводила короткой, но символичной подписью, в которой намекнула на начало новой, особенной главы. Подписчики тепло поддержали пару и поздравили с радостной новостью.

Лучшая глава вот-вот начнется - написала спортсменка.

Дополнительно

Харлан и Самеле состоят в отношениях уже несколько лет, а в 2024 году объявили о помолвке. Будущий ребенок станет первенцем для обоих спортсменов.

Напомним

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке номера Playboy Ukraine за сентябрь 2024 года.