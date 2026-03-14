Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"

Министерство иностранных дел Украины совместно с Группой Нафтогаз провели брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий относительно последствий российских атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

В мероприятии приняли участие представители 31 страны, среди которых государства G7 и европейские партнеры Украины. Среди участников были послы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

Перед участниками выступили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Мы стремимся, чтобы международные партнеры имели полное представление о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Буквально сегодня все мы стали свидетелями очередного массированного ракетно-дронового обстрела многих областей Украины и Киева. Несмотря на это, Украина остается надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. Именно поэтому мы инициировали сегодняшнюю встречу с целью освещения реальной ситуации вокруг возобновления работы нефтепровода "Дружба"

Во время брифинга специалисты Группы Нафтогаз представили дипломатам техническую информацию о состоянии инфраструктуры после обстрела нефтепровода "Дружба". Чтобы предоставить посольствам максимально полную картину событий, продемонстрировали материалы непосредственно с места обстрела. Они наглядно показывают технические повреждения, возникшие в результате атаки, их последствия для работы системы, а также те меры, которые необходимы для восстановления поврежденных объектов.

С начала полномасштабного вторжения россия осуществила более 400 атак на объекты Группы Нафтогаз. Только в 2026 году зафиксировано уже более 30 обстрелов. В частности, атака 27 января на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" повлекла значительные повреждения. Мы уже предоставляли партнерам техническую информацию относительно последствий этого удара, а во время этой встречи смогли подробнее показать материалы с места событий и объяснить вызовы, с которыми сталкиваются наши специалисты. Восстановление такой инфраструктуры — сложный технологический процесс, который требует времени, специализированного оборудования и постоянной работы команд даже в условиях угроз