Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Представителям G7 и ЕС представили доказательства разрушений нефтепровода из-за российских обстрелов. Специалисты показали технические детали и план восстановления объектов.

Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"

Министерство иностранных дел Украины совместно с Группой Нафтогаз провели брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий относительно последствий российских атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

Детали

В мероприятии приняли участие представители 31 страны, среди которых государства G7 и европейские партнеры Украины. Среди участников были послы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

Перед участниками выступили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Мы стремимся, чтобы международные партнеры имели полное представление о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Буквально сегодня все мы стали свидетелями очередного массированного ракетно-дронового обстрела многих областей Украины и Киева. Несмотря на это, Украина остается надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. Именно поэтому мы инициировали сегодняшнюю встречу с целью освещения реальной ситуации вокруг возобновления работы нефтепровода "Дружба" 

- отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Во время брифинга специалисты Группы Нафтогаз представили дипломатам техническую информацию о состоянии инфраструктуры после обстрела нефтепровода "Дружба". Чтобы предоставить посольствам максимально полную картину событий, продемонстрировали материалы непосредственно с места обстрела. Они наглядно показывают технические повреждения, возникшие в результате атаки, их последствия для работы системы, а также те меры, которые необходимы для восстановления поврежденных объектов.

С начала полномасштабного вторжения россия осуществила более 400 атак на объекты Группы Нафтогаз. Только в 2026 году зафиксировано уже более 30 обстрелов. В частности, атака 27 января на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" повлекла значительные повреждения. Мы уже предоставляли партнерам техническую информацию относительно последствий этого удара, а во время этой встречи смогли подробнее показать материалы с места событий и объяснить вызовы, с которыми сталкиваются наши специалисты. Восстановление такой инфраструктуры — сложный технологический процесс, который требует времени, специализированного оборудования и постоянной работы команд даже в условиях угроз 

- отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Группа Нафтогаз совместно с МИД продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и о работе по восстановлению поврежденных объектов.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Евгений Перебийнис
Нафтогаз
Европа
Украина
Киев