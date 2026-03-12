Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал госсекретаря министра энергетики страны Габора Чепека добиться встречи с украинскими чиновниками или осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Орбана в Facebook.

Подробности

Накануне Габор Чепек с делегацией прибыл в Украину. Орбан спросил, не "задерживали" ли их по дороге, но государственный секретарь ответил, что "учитывая обстоятельства" они хорошо продвигались.

Поездка длилась четырнадцать часов, но задержек не было - сказал Чепек. - сказал Чепек.

Он добавил, что они в безопасности и что их разместили в здании посольства Венгрии в Киеве.

Венгерский премьер-министр попросил попытаться связаться с правительственными органами Украины, ответственными за энергетику.

Габор Чепек сказал, что в четверг они свяжутся с временным поверенным США, а также с дипломатами ЕС.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам.