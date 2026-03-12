Орбан отправил делегацию в Украину из-за повреждения нефтепровода "Дружба"
Киев • УНН
Виктор Орбан поручил Габору Чепеку встретиться с украинскими чиновниками и осмотреть нефтепровод. Венгерская делегация уже прибыла в Киев для переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал госсекретаря министра энергетики страны Габора Чепека добиться встречи с украинскими чиновниками или осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Орбана в Facebook.
Подробности
Накануне Габор Чепек с делегацией прибыл в Украину. Орбан спросил, не "задерживали" ли их по дороге, но государственный секретарь ответил, что "учитывая обстоятельства" они хорошо продвигались.
Поездка длилась четырнадцать часов, но задержек не было - сказал Чепек.
Он добавил, что они в безопасности и что их разместили в здании посольства Венгрии в Киеве.
Венгерский премьер-министр попросил попытаться связаться с правительственными органами Украины, ответственными за энергетику.
Габор Чепек сказал, что в четверг они свяжутся с временным поверенным США, а также с дипломатами ЕС.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам.