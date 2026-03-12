Орбан відправив делегацію в Україну через пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав держсекретаря міністра енергетики країни Габора Чепека домогтися зустрічі з українськими урядовцями або оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Орбана в Facebook.

Деталі

Напередодні Габор Чепек з делегацією прибув до України. Орбан запитав, чи їх не "затримували" по дорозі, але державний секретар відповів, що "з огляду на обставини" вони добре просувалися.

Поїздка тривала чотирнадцять годин, але затримок не було - сказав Чепек. - сказав Чепек.

Він додав, що вони в безпеці і що їх розмістили в будівлі посольства Угорщини в Києві.

Угорський прем’єр-міністр попросив спробувати зв'язатися з урядовими органами України, відповідальними за енергетику.

Габор Чепек сказав, що в четвер вони зв'яжуться з тимчасовим повіреним США, а також з дипломатами ЄС.

Нагадаємо

