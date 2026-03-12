Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
11:13 • 6104 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 15788 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 26094 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 37011 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 53731 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 52329 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 42008 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 44908 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37682 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 40003 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
39%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12 марта, 03:45 • 13724 просмотра
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 14935 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 15813 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 32536 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 18395 просмотра
публикации
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 9732 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 13866 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 43156 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 47672 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 51188 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Николь Кидман
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 4246 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 35769 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 24882 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 24318 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 26304 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Сериал

Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег

Киев • УНН

 • 3448 просмотра

Груз содержал якобы "рекордное" количество валюты и золота. Гергей Гуляш заявил о возврате активов, если расследование не подтвердит подозрение в преступлении.

Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег

Если подозрение по делу украинских инкассаторов не будет обоснованным, деньги должны быть возвращены, заявил в четверг глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуляш, пишет УНН со ссылкой на Telex.

Детали

"В конкретном деле подозрений не было, расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег, которое NAV продолжит", сказал Гуляш в ответ на вопрос, какое конкретное подозрение в деле украинских перевозчиков денег, из-за чего была начата процедура.

"Можно сказать одно как факт, что груз содержал беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота", сказал Гуляш. "Если подозрение не будет обоснованным, деньги должны быть возвращены".

Венгерская прокуратура ранее объявила, что прокуратура приняла меры против украинских перевозчиков денег, арестованных в четверг, 5 марта 2026 года, после жалобы.

Венгрия возвращает украинские инкассаторские автомобили, но без наличности и золота - СМИ12.03.26, 12:57 • 2078 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Золото
Венгрия