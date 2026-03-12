Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег

Если подозрение по делу украинских инкассаторов не будет обоснованным, деньги должны быть возвращены, заявил в четверг глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуляш, пишет УНН со ссылкой на Telex.

Детали

"В конкретном деле подозрений не было, расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег, которое NAV продолжит", сказал Гуляш в ответ на вопрос, какое конкретное подозрение в деле украинских перевозчиков денег, из-за чего была начата процедура.

"Можно сказать одно как факт, что груз содержал беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота", сказал Гуляш. "Если подозрение не будет обоснованным, деньги должны быть возвращены".

Венгерская прокуратура ранее объявила, что прокуратура приняла меры против украинских перевозчиков денег, арестованных в четверг, 5 марта 2026 года, после жалобы.

Венгрия возвращает украинские инкассаторские автомобили, но без наличности и золота - СМИ