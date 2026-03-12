Венгрия возвращает украинские инкассаторские автомобили, но без наличности и золота - СМИ

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) возвращает украинцам инкассаторские транспортные средства, которые были изъяты венгерскими властями в ходе операции против сотрудников украинского государственного Ощадбанка на прошлой неделе, но деньги были классифицированы как изъятые, сообщает 24.hu, пишет УНН.

Детали

Адвокат Лорант Хорват сообщил, что Центральное следственное управление Управления по уголовным делам NAV на днях уведомило их, что бронированные автомобили, изъятые у Ощадбанка, будут переданы заинтересованной стороне в четверг.

Следственный орган также заявил, что транспортные средства не были изъяты, поэтому решение об изъятии или его прекращении не принималось.

"Деньги были классифицированы как изъятые, но транспортные средства, перевозившие деньги, будут возвращены в четверг", - указывает издание.

Index.hu также пишет, что "бронированные транспортные средства Ощадбанка будут возвращены в 10:00 утра в четверг, но без наличных и золота".

"Мы предполагаем, что операцию проводил Антитеррористический центр Венгрии (TEK) 05.03.2026. С момента ареста в 15:00 до вступления в силу постановления правительства 49/2026. (III.9.) в 23:00, то есть в течение 4 дней и 8 часов, средства и бронированная техника особо значительной ценности, являющиеся собственностью иностранной государственной организации, находились во владении венгерских государственных органов без официального решения, а следовательно, без правовых оснований", - говорится в заявлении юридической фирмы Хорвата.

Как пишет издание, "подозреваемых по делу украинских перевозчиков денег до сих пор нет".

"Прокуратура приняла меры против украинских перевозчиков денег, арестованных неделю назад, на основании заявления", сообщает Népszava, ссылаясь на информацию верховной прокуратуры. Спикер Геза Фазекаш не раскрыл, кто был заявителем, но сказал, что расследование, начатое по подозрению в "отмывании денег", все еще находится на стадии расследования.

"Это означает, что подозреваемых до сих пор нет", - говорится в публикации.

Министр, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, Антал Роган заявил на форуме в среду, что "власти приняли меры сейчас, поскольку украинцы не находились в обычном транспортном средстве и не перевозили обычную сумму денег". По словам юриста по уголовным делам Петера Хака, "акция была спланирована заранее, TEK точно знал, когда и куда прибудет груз, и где его остановят". Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар ранее заявил, что "причиной этой меры стало закрытие "Дружбы", а продолжительность расследования будет зависеть от открытия нефтепровода".

В Венгрии отказываются возвращать задержанные по дороге в Украину деньги до запуска "Дружбы"

Несколько дней назад профессор права Петер Хак рассказал 24.hu: "Поскольку причастные украинцы были высланы, украинские активы были изъяты, поэтому производство, вероятно, было начато против неизвестного преступника, а указ и закон могли быть необходимыми, поскольку производство по борьбе с отмыванием денег относятся к компетенции Национальной налоговой и таможенной администрации (NAV) только в отношении определенных преступлений".