Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк

Киев • УНН

 • 8026 просмотра

Из-за атак иранских лодок на танкеры в Ормузском проливе погиб моряк. КСИР обещает остановить экспорт нефти, а Трамп готовит ответные удары.

Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк
Фото: Reuters

Ситуация в Персидском заливе достигла критической точки после серии нападений на танкеры и грузовые корабли, связанные с США и европейскими странами. За последние сутки иранские скоростные катера, начиненные взрывчаткой, атаковали два топливных танкера в иракских водах, в результате чего погиб один член экипажа, а на судах вспыхнули масштабные пожары. Еще четыре судна подверглись ударам снарядами непосредственно в акватории залива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представители Корпуса стражей Исламской революции выступили с радикальным заявлением, пообещав полностью заблокировать выход энергоносителей с Ближнего Востока, если авиаудары по иранской территории не прекратятся. Сейчас судоходство через стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, почти полностью парализовано.

Мы не позволим поставлять ни одного литра нефти с Ближнего Востока в США, Израиль или их партнерам, если атаки на Иран будут продолжаться. Торговые суда стали передовой линией этого противостояния

– заявили в командовании КСИР.

Реакция Вашингтона и призывы Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Тегерана жестким предупреждением, призвав нефтяные компании не прекращать перевозки и игнорировать угрозы.

Он подчеркнул, что американская разведка фиксирует значительные потери иранских военно-морских сил, что, по его мнению, делает блокаду пролива неэффективной в долгосрочной перспективе. В то же время Белый дом готовит планы по нанесению еще более мощных ударов по военным объектам Ирана, чтобы обеспечить свободу судоходства и предотвратить окончательное перекрытие главного нефтяного канала мира.

Трамп рассматривает возможность захвата Ормузского пролива из-за нефти

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Столкновения
Израиль
Белый дом
Reuters
Ирак
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран