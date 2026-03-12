Хакеры из Ирана заявили о проведении масштабной кибератаки на американскую медицинскую компанию Stryker

Фото: Reuters

Связанная с иранским режимом хакерская группировка взяла на себя ответственность за взлом систем одного из крупнейших мировых производителей медицинского оборудования – корпорации Stryker. Атака вызвала серьезные сбои в работе цифровой инфраструктуры компании, которая насчитывает 56 000 сотрудников и имеет представительства более чем в шестидесяти странах мира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Руководство Stryker подтвердило наличие проблем в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отметив, что доступ к части корпоративных систем остается ограниченным. Сотрудники компании сообщили о появлении логотипа иранской хакерской группировки на страницах авторизации внутренних сетей, что прямо указывает на политический характер взлома.

Несмотря на это, официальные представители компании отрицают использование программ-вымогателей и уверяют, что инцидент удалось локализовать, хотя сроки полного восстановления работы пока неизвестны.

У нас нет никаких признаков программ-вымогателей или вредоносного программного обеспечения, и мы считаем, что инцидент локализован. В настоящее время компания переживает чрезвычайную ситуацию, влияющую на работу наших офисов и систем – сообщили в официальном заявлении представители Stryker.

Рынок мгновенно отреагировал на новость о кибератаке: акции Stryker на торгах в среду упали на 3,6%, что отражает беспокойство инвесторов относительно безопасности конфиденциальных данных и стабильности поставок медицинского оборудования.

Аналитики по кибербезопасности предупреждают, что сложные возможности Ирана в области кибершпионажа могут быть использованы для дальнейшей мести американским и израильским организациям за авиаудары по иранской территории.

