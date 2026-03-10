российские хакеры пытаются обманом вытянуть коды верификации и PIN-коды у пользователей Signal и WhatsApp - ЦПД

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 748 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 9138 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16944 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25473 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37402 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49342 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82621 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53035 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58147 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55881 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 18374 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 33640 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 24763 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 20135 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 9882 просмотра
публикации
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 25473 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37402 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 71947 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 75205 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 83370 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Музыкант
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 4858 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 10046 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 25496 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 33056 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 32735 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136

российские хакеры пытаются обманом вытянуть коды верификации и PIN-коды у пользователей Signal и WhatsApp - ЦПД

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Враг атакует военных и должностных лиц методами социальной инженерии для получения PIN-кодов. Злоумышленники используют поддельные чат-боты поддержки.

российские хакеры пытаются обманом вытянуть коды верификации и PIN-коды у пользователей Signal и WhatsApp - ЦПД

Российские хакеры, связанные с Кремлем, развернули масштабную кампанию по похищению доступов к аккаунтам Signal и WhatsApp, их интересуют военные, чиновники, дипломаты и журналисты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) со ссылкой на спецслужбы Нидерландов, пишет УНН.

Российские хакеры, связанные с властями РФ, развернули масштабную кампанию по похищению доступов к аккаунтам Signal и WhatsApp. По данным спецслужб Нидерландов (AIVD и MIVD), целями врага являются военные, чиновники, дипломаты и журналисты

- говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники не взламывают саму систему шифрования, а используют методы социальной инженерии, чтобы обманом заставить пользователей передать коды верификации и PIN-коды.

Самая распространенная тактика врага — использование фейковых чат-ботов, которые маскируются под "службу поддержки Signal". Также хакеры злоупотребляют функцией "связанных устройств", что позволяет им незаметно читать переписку и просматривать чат-группы жертвы.

В компании Signal официально подтвердили эти атаки, подчеркнув, что ее инфраструктура остается надежной, а компрометация аккаунтов происходит только из-за неосмотрительности самих пользователей.

ЦПД обратился к пользователям с призывом быть бдительными: "Служба поддержки ни одного мессенджера не будет запрашивать ваш код верификации или PIN-код через чат. Регулярно проверяйте список подключенных устройств в настройках приложения. Если вы заметили в группах "двойников" контактов или неизвестных участников, немедленно сообщите об этом администратору и измените настройки безопасности".

Хакеры получили "суперсилы" через ИИ-чат-боты, обманув их, несмотря на программирование - СМИ10.03.26, 10:45 • 3066 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине
WhatsApp
Signal
Нидерланды