США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
Киев • УНН
Марко Рубио заявил о намерении США как можно быстрее отменить исключения из санкций против нефти РФ. Временные разрешения на закупку действовали для расширения поставок.
США рассматривают возможность скорейшей отмены исключений, которые в настоящее время действуют в рамках санкций против российской нефтяной отрасли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает NDTV, передает УНН.
Мы хотели бы отменить их как можно скорее, поскольку основной политикой нашей страны является введение санкций против российской нефти. Это временные исключения, направленные на расширение мировых поставок
В марте США предоставили исключение из санкций на закупку российской нефти и дважды продлевали его действие. Последнее продление было предоставлено 17 мая на один месяц.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключений, которые позволяют отдельным странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции.