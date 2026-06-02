США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио

США рассматривают возможность скорейшей отмены исключений, которые в настоящее время действуют в рамках санкций против российской нефтяной отрасли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает NDTV, передает УНН.

Мы хотели бы отменить их как можно скорее, поскольку основной политикой нашей страны является введение санкций против российской нефти. Это временные исключения, направленные на расширение мировых поставок — сказал Рубио.

В марте США предоставили исключение из санкций на закупку российской нефти и дважды продлевали его действие. Последнее продление было предоставлено 17 мая на один месяц.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключений, которые позволяют отдельным странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции.