Магнитная буря почти 6-балльного уровня накрыла Землю

2 августа Земля подверглась воздействию коронального выброса массы от солнечной вспышки класса M1.9, что вызвало магнитную бурю уровня G2 с индексом Kp 5,67. Возмущения могут продлиться до 3 августа, вызывая перебои в связи и расширение полярных сияний.