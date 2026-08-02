Магнитная буря почти 6-балльного уровня накрыла Землю
Киев • УНН
2 августа Земля подверглась воздействию коронального выброса массы от солнечной вспышки класса M1.9, что вызвало магнитную бурю уровня G2 с индексом Kp 5,67. Возмущения могут продлиться до 3 августа, вызывая перебои в связи и расширение полярных сияний.
В воскресенье, 2 августа, Земля попала под влияние коронального выброса массы, произошедшего на Солнце в конце июля. Специалисты сообщают о повышении индекса геомагнитной активности Kp до 5,67, что соответствует умеренной магнитной буре уровня G2, передает УНН со ссылкой на данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США - NOAA.
Детали
По прогнозу американских специалистов, геомагнитные возмущения возникли вследствие коронального выброса массы, вызванного продолжительной солнечной вспышкой класса M1.9. Она произошла 30 июля в активной солнечной области AR4492 и сопровождалась выбросом плазмы, частично направленным в сторону Земли.
NOAA объявило предупреждение о возможной геомагнитной буре уровня G2 на 2 августа. Согласно расчетам, максимальный трехчасовой индекс геомагнитной активности достиг отметки Kp 5,67.
А отдельные периоды повышенной активности могут сохраняться и 3 августа, после чего магнитное поле должно постепенно стабилизироваться.
Специалисты отмечают, что точную силу геомагнитной бури можно определить только после фактического прибытия коронального выброса к Земле. Последствия зависят не только от скорости потока плазмы, но и от направления его магнитного поля и характера взаимодействия с магнитосферой планеты.
Отметим, что индекс Kp используется для оценки уровня возмущения магнитного поля Земли и измеряется по шкале от 0 до 9. Значение Kp 5 соответствует слабой магнитной буре уровня G1, а показатель Kp 6 - умеренной буре уровня G2.
Поэтому сейчас люди могут наблюдать незначительные колебания в работе энергосистем в высоких широтах, изменения ориентации спутников, усиление атмосферного сопротивления для космических аппаратов на низкой околоземной орбите и перебои в коротковолновой радиосвязи.
Также возможно расширение зоны наблюдения полярного сияния.
В то же время такая буря не представляет прямой опасности для бытовой электроники или большинства людей.
Напомним
В конце мая 2026 года ученые зафиксировали над Японией необычное красное полярное сияние, которое может свидетельствовать о том, что некоторые солнечные бури являются более мощными, чем показывают традиционные геомагнитные индексы.