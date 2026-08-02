Два БПЛА рф попали в крупнейший склад ROZETKA - это уже вторая атака за сутки

Фото: t.me/rrozetka

В ночь на 2 августа два российских ударных беспилотника типа Shahed попали в крупнейший склад украинского онлайн-ритейлера ROZETKA. В результате атаки работники и другие люди не пострадали. Об этом сообщили в компании, передает УНН.

Детали

По информации ROZETKA, российские дроны второй раз за последние 24 часа атаковали один и тот же складской объект.

Сегодня ночью еще два "шахеда" попали в крупнейший склад ROZETKA. Но главное, люди не пострадали - говорится в сообщении компании.

В ROZETKA подчеркнули, что повторный удар по складу вряд ли можно считать случайным. Маркетплейс расценивает две атаки в течение одних суток как целенаправленные удары по ее логистической инфраструктуре.

Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар - заявили в компании.

Информацию о масштабах повреждений здания, оборудования и товаров в ROZETKA на данный момент не уточнили. Также не сообщается, повлияла ли атака на работу отдельных логистических направлений или сроки доставки заказов.

В то же время представители онлайн-гипермаркета заверили, что, несмотря на повторные попадания и возможные повреждения складской инфраструктуры, ROZETKA продолжает работать в штатном режиме.

Тем не менее, ROZETKA работает по графику - отметили в компании.

Интернет-магазин продолжает принимать и обрабатывать заказы. О возможных изменениях в работе отдельных отделений, складов или служб доставки торговая площадка отдельно не сообщала.

Напомним

В конце июля российская атака разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве. Работники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.