Два БПЛА рф попали в крупнейший склад ROZETKA - это уже вторая атака за сутки
Киев • УНН
российские беспилотники второй раз за сутки атаковали склад ROZETKA. Компания заявила о целенаправленном ударе, пострадавших нет.
В ночь на 2 августа два российских ударных беспилотника типа Shahed попали в крупнейший склад украинского онлайн-ритейлера ROZETKA. В результате атаки работники и другие люди не пострадали. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
Детали
По информации ROZETKA, российские дроны второй раз за последние 24 часа атаковали один и тот же складской объект.
Сегодня ночью еще два "шахеда" попали в крупнейший склад ROZETKA. Но главное, люди не пострадали
В ROZETKA подчеркнули, что повторный удар по складу вряд ли можно считать случайным. Маркетплейс расценивает две атаки в течение одних суток как целенаправленные удары по ее логистической инфраструктуре.
Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар
Информацию о масштабах повреждений здания, оборудования и товаров в ROZETKA на данный момент не уточнили. Также не сообщается, повлияла ли атака на работу отдельных логистических направлений или сроки доставки заказов.
В то же время представители онлайн-гипермаркета заверили, что, несмотря на повторные попадания и возможные повреждения складской инфраструктуры, ROZETKA продолжает работать в штатном режиме.
Тем не менее, ROZETKA работает по графику
Интернет-магазин продолжает принимать и обрабатывать заказы. О возможных изменениях в работе отдельных отделений, складов или служб доставки торговая площадка отдельно не сообщала.
Напомним
В конце июля российская атака разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве. Работники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.