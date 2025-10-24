Нова Пошта

Польские и румынские правоохранители разоблачили граждан Украины, которые работали на РФ и планировали ряд диверсий в Европе, пересылая взрывчатку через "Новую почту".
В результате атаки на Черниговщину пострадали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. Компания гарантирует полную компенсацию клиентам, чьи посылки были уничтожены или повреждены.
российские беспилотники массированно атаковали Нежин, попав в терминал "Новой почты", дважды в многоэтажку и гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, два человека ранены.
Часть отправлений обрабатывается с задержкой потому, что ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности.
В Украине пресечена деятельность группы из 29 человек, которая сбывала новое наркотическое средство "кратом". По предварительным данным, участники группы сбыли до 10 тонн вещества на более чем 60 млн грн.
В Ровно 20-21 сентября состоялся первый полумарафон от Новой почты и NewRun, который объединил более 1300 участников, включая людей с инвалидностью и ветеранов. Самой молодой участнице было 1,3 года, самому старшему бегуну — 69 лет, а все средства от забега пойдут на протезирование пациентов UNBROKEN.
Краматорск третий день подряд подвергается массированным обстрелам, зафиксировано 15 ударов. В результате атак 6 человек получили ранения, включая двух подростков 16 и 17 лет.
Из-за технических трудностей онлайн-сервисы "Новой почты" временно не работают. Команда компании уже восстанавливает стабильную работу.
В результате российского удара беспилотником по отделению Новой почты в Краматорске погиб 49-летний мужчина. 13-летняя девочка получила ранения.
