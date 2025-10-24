Нова Пошта

В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Польские и румынские правоохранители разоблачили граждан Украины, которые работали на РФ и планировали ряд диверсий в Европе, пересылая взрывчатку через "Новую почту".