24 октября, 17:15 • 16629 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29263 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23530 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28112 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24634 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41005 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76139 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Организации

Нова Пошта

Новости по теме
В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Польские и румынские правоохранители разоблачили граждан Украины, которые работали на РФ и планировали ряд диверсий в Европе, пересылая взрывчатку через "Новую почту".

Новости Мира • 21 октября, 12:52 • 2806 просмотра
Ракетный удар по Черниговщине: в Нежине повреждено депо "Новой почты", компания гарантирует компенсацию клиентамPhoto

В результате атаки на Черниговщину пострадали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. Компания гарантирует полную компенсацию клиентам, чьи посылки были уничтожены или повреждены.

Общество • 16 октября, 12:34 • 2784 просмотра
российские беспилотники атаковали Нежин: есть попадания и раненые

российские беспилотники массированно атаковали Нежин, попав в терминал "Новой почты", дважды в многоэтажку и гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, два человека ранены.

Общество • 15 октября, 18:28 • 7802 просмотра
Обстрелы рф Киева и области: "Новая почта" в регионе будет работать с задержками

Часть отправлений обрабатывается с задержкой потому, что ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности.

Общество • 10 октября, 08:44 • 4423 просмотра
Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человекPhotoVideo

В Украине пресечена деятельность группы из 29 человек, которая сбывала новое наркотическое средство "кратом". По предварительным данным, участники группы сбыли до 10 тонн вещества на более чем 60 млн грн.

Общество • 9 октября, 12:47 • 4073 просмотра
"Закрыл раунд" победил в премии "Слушно" от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе"Photo

"Закрыл раунд" — подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиарды инвестиций, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас.

Общество • 6 октября, 15:20 • 2811 просмотра
Ровно впервые принял полумарафон от Новой почты: более 1300 участников вышли на стартPhoto

В Ровно 20-21 сентября состоялся первый полумарафон от Новой почты и NewRun, который объединил более 1300 участников, включая людей с инвалидностью и ветеранов. Самой молодой участнице было 1,3 года, самому старшему бегуну — 69 лет, а все средства от забега пойдут на протезирование пациентов UNBROKEN.

Общество • 23 сентября, 15:34 • 2825 просмотра
Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подросткиVideo

Краматорск третий день подряд подвергается массированным обстрелам, зафиксировано 15 ударов. В результате атак 6 человек получили ранения, включая двух подростков 16 и 17 лет.

Война в Украине • 10 сентября, 16:55 • 13786 просмотра
Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических проблем

Из-за технических трудностей онлайн-сервисы "Новой почты" временно не работают. Команда компании уже восстанавливает стабильную работу.

Технологии • 2 сентября, 17:25 • 3128 просмотра
россияне ударили дроном по "Новой почте" в Краматорске, есть погибший и ранен ребенок - ОВАPhoto

В результате российского удара беспилотником по отделению Новой почты в Краматорске погиб 49-летний мужчина. 13-летняя девочка получила ранения.

Война в Украине • 29 августа, 13:18 • 3271 просмотра
Киевская квартира от Новой почты: розыгрыш главного приза — 3 сентября в прямом эфире

3 сентября 2025 года Новая почта проведет финальный розыгрыш двухкомнатной квартиры. Все клиенты, получавшие отправления с 23 июня по 31 августа, автоматически принимают участие.

Экономика • 27 августа, 09:23 • 2257 просмотра