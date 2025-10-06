$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 8500 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 18581 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 21118 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 24842 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 51377 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 28333 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35800 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63844 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75919 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91204 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
"Закрыл раунд" победил в премии "Слушно" от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе"

Киев • УНН

 • 748 просмотра

"Закрыл раунд" — подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиарды инвестиций, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас.

"Закрыл раунд" победил в премии "Слушно" от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе"
Илья Кабачинский и Антон Полесков

Подкаст "Закрыл раунд" стал победителем национальной аудиопремии "Слу́шно" 2025 от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе". Результаты объявили 1 октября в Украинском доме. Победителей определяли по смешанной модели голосования — 50% отдавали слушатели и 50% — экспертное жюри, передает УНН.

"Закрыл раунд" — подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиарды инвестиций, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас. Проект выходит при поддержке Favbet Tech — украинской IT-компании, входящей в топ-50 крупнейших по версии DOU.

В 2025 году подкаст запустил уже пятый сезон, новые выпуски которого доступны на всех подкаст-платформах. В рамках сезона вышли специальные эпизоды и эксклюзивные интервью с лидерами украинской технологической индустрии — среди них основатель Kasta Андрей Логвин. Также в выпусках обсуждались трансформация "Новой почты", криптобиржа Hyperliquid, производители растительной пищи и духовный стартап Nebula от Obrio.

Фото: Илья Кабачинский
Фото: Илья Кабачинский

"Слушно" — ежегодная аудиопремия от MEGOGO Audio, которая уже пятый год подряд отмечает лучшие украиноязычные подкасты. Премия охватывает различные номинации — бизнес, науку, культуру, спорт и другие — и определяет лидеров украинского подкастинга.

В 2025 году "Закрыл раунд" вошёл в шорт-лист премии сразу в двух категориях — "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях", а по итогам голосования слушателей и решения жюри одержал победу в бизнес-номинации.

Лилия Подоляк

Общество