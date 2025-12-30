Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога

Конец года часто воспринимается как условная граница, после которой все должно "обнулиться". Но реальность иная: многие люди входят в новый год с теми же эмоциями, болью и незакрытыми вопросами. О том, почему так происходит и что на самом деле помогает отпустить прожитое, рассказал журналистке УНН коуч-психолог Николай Олейник.

Завершение года не означает автоматически внутреннего "перезапуска". Психика не ориентируется на даты и праздничные символы, вместо этого для нее важен эмоциональный опыт и то, был ли он прожит до конца.

Для психики календарь не является границей. Год может закончиться формально, но если события не были эмоционально прожиты и завершены, они остаются с нами. Особенно это касается потерь, разочарований, нереализованных ожиданий или ситуаций, где мы не поставили внутреннюю точку. Психика не любит незавершенности и постоянно возвращает нас туда, где есть незакрытая история объясняет Николай Олейник

Чтобы уменьшить внутреннее напряжение, не нужно кардинально менять жизнь или ставить себе жесткие требования. Значительно эффективнее дать себе пространство для честного подведения итогов, говорит Николай Олейник.

"Самое простое и в то же время самое эффективное – это осознанное подведение итогов без оценок. Не только "чего я достиг", но и "что я пережил". Полезно письменно ответить себе: "что было самым трудным?", "что я выдержал?" и "за что могу себя уважать?", "а что хочу оставить в прошлом?". А второй шаг, ритуал завершения – письмо (году или себе) дает психике четкий сигнал, что этап завершен", – говорит коуч-психолог

Однако, анализ года легко может превратиться в самокритику, которая истощает. Разница между этими состояниями ощущается в том, что человек чувствует после такого "подведения итогов".

Здоровое подведение итогов приносит ясность и спокойствие. Самокритика же, оставляет чувство вины и обесценивания. Если после анализа вам хочется двигаться дальше – это признак здорового процесса. Если же появляется внутренний голос "я снова не смог", "я недостаточно", – это уже внутреннее давление, а не анализ подчеркивает Николай Олейник.

Отдельный вызов – чувство вины и разочарования, которые люди часто несут с собой в новый год. Однако, в таких состояниях также, важно отделить реальную ответственность от того, что было вне нашего контроля.

"Первое – признать, что чувства есть. Вина и разочарование не исчезают от игнора. Второе – разделить ответственность и контроль. Часто мы обвиняем себя за то, что было вне наших возможностей: война, кризисы, потери, обстоятельства. Полезная практика – честно ответить себе: "Что я реально мог/могла сделать в тех условиях?"

И позволить себе принять: я сделал/ла максимум из того, что было возможным тогда, а не идеально с позиции сегодня", – объясняет Николай Олейник.

Начинать новый год, коуч-психолог советует не с идеи "новой жизни", а с внутренней опоры. Без жестких обещаний, и с разрешения быть живым человеком с ошибками, изменениями и собственным темпом

Лучшее настроение для нового года – это гибкость. Не "в этом году я все сделаю правильно", а "я позволяю себе учиться, ошибаться и корректировать курс". Важно начинать не только с целей, а с внутренних опор: я с собой, я имею право на ошибки, я не начинаю с нуля. Именно такое состояние дает ясность, спокойствие и реальную энергию для перемен подытоживает коуч-психолог.

Новый год не обязан быть стартом с чистого листа. Иногда лучшее, что мы можем сделать - продолжить путь, признавая свой опыт и позволяя себе двигаться дальше без лишнего давления.

