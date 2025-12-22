Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины

Новогодние праздники для многих украинцев становятся настоящим испытанием для кошелька. Спонтанные траты, подарки и переполненный праздничный стол часто заканчиваются долгами и чувством вины. О том, как избежать типичных финансовых ловушек и начать новый год более осознанно, рассказала журналистке УНН советник по вопросам персональных и бизнес-финансов Лена Шепель.

Детали

Во время праздников, из-за импульсивных покупок и больших трат, очень легко потерять контроль над своими финансами. Отсутствие четкого плана приводит к тому, что деньги "растекаются" между расходами на подарки, застолья, праздничный декор и прочее. Именно поэтому финансовая дисциплина в праздничный период особенно важна.

Самая распространенная ошибка во время праздников – люди не планируют бюджет. Есть смысл заранее подумать, сколько мы реально можем потратить на праздники, исходя из своих доходов. Когда этого не делают, люди часто заходят в кредитные лимиты и тратят больше, чем могут себе позволить - объясняет эксперт.

Следствием такого подхода, иногда, могут стать долги, которые тянутся еще несколько месяцев после праздников. В таком случае, говорит эксперт, не меньшей проблемой является реакция людей на собственные финансовые ошибки. Самообвинение лишь углубляет стресс и не помогает найти выход.

Вторая ошибка – когда люди начинают себя за это еще и корить. Ситуация и так не очень, а человек еще и корит себя за то, что не предусмотрел бюджет. Вместо этого, важно признать: да, я уже в этой точке, и теперь фокус должен быть на том, что я могу с этим сделать, а не на том, чтобы "добивать" себя – говорит советник по вопросам персональных и финансов бизнеса.

Помимо контроля своих расходов необходимо иметь и финансовую подушку безопасности. Однако, надо учитывать, что создание резерва – это процесс, который требует времени, а не разового усилия перед праздниками. Впрочем, говорит Лена Шепель, даже минимальные сбережения важно сохранить.

Если человек хочет зайти в Новый год с финансовой подушкой, думать об этом надо было еще в начале года. Но если хотя бы минимальные сбережения уже есть, главное – не спустить их на праздники. Если у вас отложена условная тысяча гривен, сделайте все, чтобы с этой тысячей и зайти в Новый год - подчеркивает Лена Шепель.

Следующий шаг после накопления финансовой подушки безопасности - инвестирование, для приумножения средств. Но если вы еще не имели такого опыта, он может казаться сложным и рискованным. В таком случае, эксперт советует начинать с простых и понятных инструментов, постепенно формируя доверие к себе как к инвестору и привычку инвестировать.

"Можно посмотреть материалы на YouTube, или материалы в разделе "Инвестиции" на сайте Минфин. То есть исследовать эту тему, в принципе, смотреть: а какие инструменты есть? Потом для новичков я рекомендую выбрать низкорисковый инструмент под названием ОВГЗ. Это ценные бумаги от государства Украина", - говорит эксперт.

По словам эксперта, инвестировать можно быстро и просто через банк, которым человек пользуется, или через приложение "Дія" напрямую.

"И государство поощряет людей вкладывать деньги в ОВГЗ, а не в депозиты в банках, благодаря тому, что там нет налога на прибыль. То есть прибыль с ОВГЗ не облагается налогом. И человек получает соответственно больше чистой прибыли. И это может быть хорошим таким началом, потому что минимальная сумма вложений на ОВГЗ - примерно 1000 грн. То есть это не такая какая-то космическая сумма, а при этом у человека уже появляется эта саморепутация: "А я уже инвестор, или я уже инвесторка, потому что 1000 грн проинвестировали в ценные бумаги", - подчеркивает советник по вопросам персональных и финансов бизнеса

Также, не менее важную роль играют ежедневные финансовые привычки. По словам советника по вопросам персональных и финансов бизнеса, умение откладывать деньги - это не врожденный талант, а навык, который можно приобрести, если придерживаться простых правил.

Относитесь к сбережениям как к мышце, которую нужно тренировать. Дисциплина - это не враг, а подружка, которая помогает достичь желаемого. Очень хорошо работает, когда люди дают своим накоплениям приятные названия, например, "фонд спокойствия" или "финансовый магнит". Это звучит просто, но реально мотивирует не останавливаться - подчеркивает эксперт.

Лена Шепель объясняет, что сначала нужно определить конкретную финансовую цель, а затем разбить ее на маленькие шаги, исходя из того, сколько денег вы можете отложить ежемесячно, или за какой период времени вы хотите собрать сумму. Кроме того, эксперт советует для каждой цели создать отдельную "банку" или "конверт".

"Очень важно, когда хочется оттуда потянуть деньги на что-то другое, то спросить себя, стоит ли вот эта покупка здесь и сейчас того, чтобы отказаться от моей цели. Условно, если хочется вытащить деньги из конверта под названием "отдых в Карпатах", то стоит ли оно того? Или новое платье, например, здесь и сейчас стоит того, чтобы отказаться от поездки летом?", - подчеркнула советник по вопросам персональных и финансов бизнеса.

В завершение эксперт подчеркнула, что "в самом названии "персональная финансовая грамотность", ключевое слово - "персональная". И здесь есть смысл каждому человеку подобрать то, что сработает на него или на нее". Кому-то подойдут финансовые челленджи и конверты, а кому-то больше подходят таблицы и банковская аналитика. Однако, главное - найти инструмент, который работает именно для вас, и не откладывать заботу о собственных финансах "с понедельника" или с нового года.

