Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Киев • УНН
Представлена подборка недорогих подарков до 500 и 2000 гривен для мужчин и женщин. Среди идей – гирлянды, сертификаты, книги, аксессуары, наборы для ухода, гаджеты и сертификаты на впечатления.
Всегда актуальная проблема в период праздников - выбрать подарок, особенно когда хочется сохранить свой бюджет. УНН предлагает вам подборку недорогих подарков на все праздники, которые обязательно понравятся вашей семье, любимому человеку или вашим друзьям.
Подарки до 500 гривен
Довольно универсальным подарком на зимние праздники может стать недорогая гирлянда, LED-ленты или другой тематический декор. Также перчатки или, например, плед.
Идеи подарков для женщин
Среди таких:
- подарочный сертификат в магазин косметики;
- картины по номерам;
- книга;
- набор чая и сладостей;
- модный аксессуар (перчатки, шарф);
- бижутерия;
- суккулент;
- набор для ванны (морская соль, бомбочка);
- планер;
- набор для создания карты желаний;
- ваза;
- свечи ручной работы;
- декоративные подушки или плед;
- фоторамка;
- букет из сладостей, зефира.
Идеи подарков для мужчин
В перечне среди прочего:
- аксессуары в авто;
- органайзер для инструментов, кабелей или проводов;
- чехол;
- набор для бритья;
- набор для ухода за бородой;
- пивной букет (букет из пива);
- магнитный держатель для ножей (инструментов);
- набор для чистки техники (клавиатуры);
- домашние тапочки:
- охладитель для бутылок;
- дартс.
Идеи подарков до 2000 тысяч гривен
Если вы готовы потратить большую сумму - от тысячи до двух тысяч гривен - то, конечно, выбор становится шире.
Универсальным подарком, особенно актуальным в наше время, может стать павербанк. Кроме того, на сумму более 500 гривен вы можете подобрать что-то из гаджетов, например, портативная колонка или беспроводные наушники, умные весы.
Также можно обратить внимание на другие практичные подарки, например, ланч-боксы - они бывают разных форм, размеров, с рисунками и без, разного назначения - например, для супа.
Вы можете подобрать более индивидуальный подарок, учитывая интересы и предпочтения того, кого поздравляете. Например, подарить сертификат на занятия по экстремальному вождению или на SPA-процедуры.
