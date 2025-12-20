Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить

$42.340.00
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 7616 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 17637 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 21500 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 22390 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 22232 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18873 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24914 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39634 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27857 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 77339 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 53733 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 61756 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 55350 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 80281 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Представлена подборка недорогих подарков до 500 и 2000 гривен для мужчин и женщин. Среди идей – гирлянды, сертификаты, книги, аксессуары, наборы для ухода, гаджеты и сертификаты на впечатления.

Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить

Всегда актуальная проблема в период праздников - выбрать подарок, особенно когда хочется сохранить свой бюджет. УНН предлагает вам подборку недорогих подарков на все праздники, которые обязательно понравятся вашей семье, любимому человеку или вашим друзьям.

Подарки до 500 гривен

Довольно универсальным подарком на зимние праздники может стать недорогая гирлянда, LED-ленты или другой тематический декор. Также перчатки или, например, плед. 

Идеи подарков для женщин

Среди таких:

  • подарочный сертификат в магазин косметики;
    • картины по номерам;
      • книга;
        • набор чая и сладостей;
          • модный аксессуар (перчатки, шарф);
            • бижутерия;
              • суккулент;
                • набор для ванны (морская соль, бомбочка);
                  • планер;
                    • набор для создания карты желаний;
                      • ваза;
                        • свечи ручной работы;
                          • декоративные подушки или плед;
                            • фоторамка;
                              • букет из сладостей, зефира.

                                Идеи подарков для мужчин

                                В перечне среди прочего:

                                • аксессуары в авто;
                                  • органайзер для инструментов, кабелей или проводов;
                                    • чехол;
                                      • набор для бритья;
                                        • набор для ухода за бородой;
                                          • пивной букет (букет из пива);
                                            • магнитный держатель для ножей (инструментов);
                                              • набор для чистки техники (клавиатуры);
                                                • домашние тапочки:
                                                  • охладитель для бутылок;
                                                    • дартс.

                                                      Идеи подарков до 2000 тысяч гривен

                                                      Если вы готовы потратить большую сумму - от тысячи до двух тысяч гривен - то, конечно, выбор становится шире. 

                                                      Универсальным подарком, особенно актуальным в наше время, может стать павербанк. Кроме того, на сумму более 500 гривен вы можете подобрать что-то из гаджетов, например, портативная колонка или беспроводные наушники, умные весы. 

                                                      Также можно обратить внимание на другие практичные подарки, например, ланч-боксы - они бывают разных форм, размеров, с рисунками и без, разного назначения - например, для супа. 

                                                      Вы можете подобрать более индивидуальный подарок, учитывая интересы и предпочтения того, кого поздравляете. Например, подарить сертификат на занятия по экстремальному вождению или на SPA-процедуры. 

                                                      Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10.12.25, 14:35 • 58450 просмотров

                                                      Александра Месенко

                                                      ОбществоЛайфхакипубликации
                                                      Новый год
                                                      Техника
                                                      Отключение света
                                                      Блэкаут
                                                      Электроэнергия