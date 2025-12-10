Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос

$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:35 • 4086 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 7022 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 15269 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 14711 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26229 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 40985 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40477 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31545 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 65843 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 43137 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 28184 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 17460 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 15397 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 5718 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 10271 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 15270 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 28304 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 65844 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 50523 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 67766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 286 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 714 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 3256 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 15482 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 18777 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Ту-160
Ту-95

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Согласно исследованию Deloitte, 75% украинцев планируют праздничный шопинг в 2025 году, отдавая предпочтение домашнему празднованию и осмотрительным тратам. Более половины опрошенных украинцев планируют потратить на подарки от 1000 до 5000 гривен.

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос

Украинцы, готовясь к зимним праздникам, тратят осмотрительно, выбирают подарки со смыслом и отдают предпочтение человеческому выбору над ИИ, свидетельствуют данные исследования Deloitte о тенденциях праздничного шопинга в 2025 году в Украине, пишет УНН.

Детали

"Количество тех, кто планирует рождественский и новогодний шопинг, за год выросло с 65% до 75%. Все больше украинцев также выбирают домашний формат празднования - 68% против 54% в 2024 году", - по данным Deloitte Ukraine.

"В этом году мы видим, что подготовка к праздникам становится более взвешенной и предусмотрительной: украинцы планируют покупки раньше, осторожнее подходят к расходам и чаще выбирают то, что имеет личное значение для них и их близких. По результатам исследования, для 51% опрошенных процесс подготовки подарков остается приятным ритуалом, а не стрессом", - указал Александр Ямпольский, лидер направления ритейла и оптовой дистрибуции украинского подразделения.

Какие тенденции

Как сообщается, праздничный шопинг украинцев в 2025 году имеет следующие тенденции:

  • готовятся заранее. Все больше украинцев начинают праздничный шопинг заблаговременно: 18% - еще до декабря, тогда как основной период покупок приходится на 1-24 декабря (62%);
    • финансовая осторожность определяет праздничный бюджет. Уже четвертый год подряд украинцы не увеличивают расходы: 46% готовы выделить на шопинг не более четверти месячного дохода, а 54% планируют уложиться в 1 000-5 000 грн;
      • подарки ближайшим. Праздничные покупки сосредоточены вокруг семьи (88%) и друзей (40%). В то же время молодежь чаще отходит от традиционного сценария: 49% покупают подарки для себя;
        • преимущественно покупают офлайн. Чаще всего украинцы делают праздничные покупки в крупных и средних сетях супермаркетов (43%), онлайн-магазины стабильно занимают второе место (27%), а косметические магазины (21%) остаются популярными благодаря спросу на подарки «для себя и близких»;
          • онлайн-шопинг: что раздражает больше всего. Покупателей больше всего расстраивает отсутствие товаров в наличии (27%), чрезмерная реклама (22%) и неудобные фильтры поиска (14%);
            • благотворительность - неотъемлемая часть подготовки к праздникам. 64% украинцев планируют направить часть праздничного бюджета на благотворительность, и 8 из 10 поддерживают прежде всего украинских защитников на передовой;
              • не доверяют алгоритмам. Самые популярные инструменты для выбора подарков - вишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн-отзывы (50%). Рекомендации инфлюенсеров играют значительно меньшую роль - на них ориентируются лишь 9-10% опрошенных. И лишь 10% респондентов считают, что наличие ИИ-ассистента на онлайн-платформах ритейлеров облегчило бы подбор праздничных подарков;
                • ждут внимания и заботы от ритейла. 18% потребителей ожидают помощи с выбором продуманных подарков, 17% - возможности отправить презент в праздничной упаковке и с доставкой в определенный день. Ассистенты на базе ИИ интересны лишь 10% покупателей.

                  Справка

                  Как указывают в Deloitte, исследование проводилось с помощью многоступенчатой стратифицированной выборки, которая представляет население Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и виду занятости. Сбор данных осуществлялся путем онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. Всего в опросе приняли участие более 1 000 респондентов.

                  Юлия Шрамко

                  ОбществоУНН LiteФинансы
                  Новый год
                  Война в Украине
                  благотворительность
                  Украина