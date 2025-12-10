Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос

Украинцы, готовясь к зимним праздникам, тратят осмотрительно, выбирают подарки со смыслом и отдают предпочтение человеческому выбору над ИИ, свидетельствуют данные исследования Deloitte о тенденциях праздничного шопинга в 2025 году в Украине, пишет УНН.

Детали

"Количество тех, кто планирует рождественский и новогодний шопинг, за год выросло с 65% до 75%. Все больше украинцев также выбирают домашний формат празднования - 68% против 54% в 2024 году", - по данным Deloitte Ukraine.

"В этом году мы видим, что подготовка к праздникам становится более взвешенной и предусмотрительной: украинцы планируют покупки раньше, осторожнее подходят к расходам и чаще выбирают то, что имеет личное значение для них и их близких. По результатам исследования, для 51% опрошенных процесс подготовки подарков остается приятным ритуалом, а не стрессом", - указал Александр Ямпольский, лидер направления ритейла и оптовой дистрибуции украинского подразделения.

Какие тенденции

Как сообщается, праздничный шопинг украинцев в 2025 году имеет следующие тенденции:

готовятся заранее. Все больше украинцев начинают праздничный шопинг заблаговременно: 18% - еще до декабря, тогда как основной период покупок приходится на 1-24 декабря (62%);

финансовая осторожность определяет праздничный бюджет. Уже четвертый год подряд украинцы не увеличивают расходы: 46% готовы выделить на шопинг не более четверти месячного дохода, а 54% планируют уложиться в 1 000-5 000 грн;

подарки ближайшим. Праздничные покупки сосредоточены вокруг семьи (88%) и друзей (40%). В то же время молодежь чаще отходит от традиционного сценария: 49% покупают подарки для себя;

преимущественно покупают офлайн. Чаще всего украинцы делают праздничные покупки в крупных и средних сетях супермаркетов (43%), онлайн-магазины стабильно занимают второе место (27%), а косметические магазины (21%) остаются популярными благодаря спросу на подарки «для себя и близких»;

онлайн-шопинг: что раздражает больше всего. Покупателей больше всего расстраивает отсутствие товаров в наличии (27%), чрезмерная реклама (22%) и неудобные фильтры поиска (14%);

благотворительность - неотъемлемая часть подготовки к праздникам. 64% украинцев планируют направить часть праздничного бюджета на благотворительность, и 8 из 10 поддерживают прежде всего украинских защитников на передовой;

не доверяют алгоритмам. Самые популярные инструменты для выбора подарков - вишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн-отзывы (50%). Рекомендации инфлюенсеров играют значительно меньшую роль - на них ориентируются лишь 9-10% опрошенных. И лишь 10% респондентов считают, что наличие ИИ-ассистента на онлайн-платформах ритейлеров облегчило бы подбор праздничных подарков;

ждут внимания и заботы от ритейла. 18% потребителей ожидают помощи с выбором продуманных подарков, 17% - возможности отправить презент в праздничной упаковке и с доставкой в определенный день. Ассистенты на базе ИИ интересны лишь 10% покупателей.

Справка

Как указывают в Deloitte, исследование проводилось с помощью многоступенчатой стратифицированной выборки, которая представляет население Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и виду занятости. Сбор данных осуществлялся путем онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. Всего в опросе приняли участие более 1 000 респондентов.