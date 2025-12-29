Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве

Министерство здравоохранения Украины должно провести проверку еще одного юридического лица, связанного со скандальной одесской клиникой Odrex. Речь идет об ООО "Медицинский дом "Одрекс" – одном из юрлиц клиники, которое фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах, открытых по статьям, касающимся возможных мошеннических действий. Почему проверка необходима именно сейчас и что она может выявить, читайте в материале УНН.

В Министерстве здравоохранения Украины готовятся к внеплановой проверке соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики ООО "Медицинский дом "Одрекс". Редакции УНН известно, что основанием для этого стало обращение в регулятор Одесской прокуратуры. Ведь сейчас правоохранители на местах расследуют по меньшей мере шесть уголовных производств. Открытых по заявлениям родственников умерших пациентов и людей, которые считают себя пострадавшими от лечения в клинике Odrex. В этих делах речь идет о возможном завладении средствами пациентов, навязывании медицинских процедур и обмане относительно реального состояния здоровья и прогнозов результатов лечения.

В частности, часть уголовных производств открыта по ст. 190 УК Украины (мошенничество) – в различных квалификациях. Речь идет как о части 1 этой статьи (завладение чужим имуществом путем обмана), так и о части 3 и части 4, которые касаются мошенничества, совершенного в условиях военного положения, в крупных или особо крупных размерах, организованного группой лиц. Именно по этим статьям правоохранители проверяют обстоятельства возможного завладения значительными суммами средств пациентов и их семей во время лечения в Odrex.

Отдельные производства, по данным УНН, касаются ситуаций, в которых родственников пациентов якобы вводили в заблуждение относительно реального состояния здоровья и прогнозов на выздоровление. Следствие проверяет версию, по которой людям сообщали о "шансах на спасение", убеждали в необходимости продолжения дорогостоящего лечения, в частности интенсивной терапии, диализа, искусственной вентиляции легких и других процедур, несмотря на имеющиеся медицинские заключения о бесперспективности такого лечения. По информации заявителей, счета за пребывание в клинике в отдельных случаях достигали сотен тысяч и даже миллионов гривен.

Еще одна проверка клиники Odrex

Это не первая проверка, которую инициирует Министерство здравоохранения в отношении структур, связанных с одесской клиникой Odrex. Как ранее писал УНН, за брендом частного медицинского учреждения стоит сразу несколько юридических лиц, часть из которых имеет или имела медицинские лицензии. Одну из них – ООО "Дом медицины" – Минздрав уже лишил права на осуществление медицинской деятельности с 1 января 2026 года. Основанием для отзыва лицензии стал отказ администрации предоставить членам лицензионной комиссии медицинскую документацию.

Впрочем, даже после потери этой лицензии клиника Odrex не прекратила работу. Медицинские услуги и в дальнейшем предоставляются через другое юридическое лицо ООО "Центр медицины". Кроме того, владельцы клиники зарегистрировали новую компанию ООО "МДО Юг", которая потенциально может получить лицензию на осуществление медицинской деятельности от регулятора. Но отвечая на журналистский запрос ИА УНН, Минздрав сообщил, что пока документы на получение медицинской лицензии на ООО "МДО Юг" – не поступали.

Почему вокруг частной одесской клиники Odrex разгорелся скандал?

Толчком к масштабному расследованию и вниманию общества стала смерть одесского бизнесмена Аднана Кивана, который в течение нескольких месяцев проходил лечение в клинике. По данным Офиса Генерального прокурора, двум врачам было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Следствие считает, что медики допустили существенные ошибки, в частности не назначили необходимой антибактериальной терапии и проигнорировали признаки развития сепсиса у пациента. Оба врача находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронные браслеты.

После того как информация о смерти Аднана Кивана стала предметом общественного обсуждения, другие пациенты и семьи умерших тоже осмелились публично рассказать о собственном опыте лечения. Именно публичность этого дела сняла "завесу молчания" с клиники Odrex. Люди начали говорить о своем опыте и рассказывать собственные трагические истории без страха возможной расправы.

Малая часть этих историй собрана в документальном фильме "Осиное гнездо". В нем родственники пациентов, умерших после лечения в Odrex, а также те, кому удалось выжить, впервые публично рассказывают о своем опыте пребывания в клинике. Это разные люди, с разными диагнозами и периодом лечения, однако в их рассказах много общего.

Все герои фильма говорят о схожих обстоятельствах лечения в клинике: сначала убедительные обещания, что ситуация под контролем и выход есть, далее стремительное ухудшение состояния здоровья пациента, появление новых осложнений и необходимость все большего количества процедур. Параллельно с этим растут расходы на лечение, а родственники оказывались перед сложным выбором, часто без полной информации о реальном положении дел. Для одних эти истории завершились тяжелыми последствиями для здоровья, для других – смертью родных.

Системные риски и роль регулятора

Поэтому проверка ООО "Медицинский дом "Одрекс" не формальность, а необходимый шаг для оценки системных рисков в деятельности клиники. В то же время в обществе все чаще звучит вопрос: почему несмотря на резонанс, многочисленные уголовные производства и аннулированные лицензии медучреждение продолжает работать?

Способствовать этому может возможный конфликт интересов во взаимоотношениях Odrex с Министерством здравоохранения. Как ранее сообщали журналисты, генеральный директор клиники Тигран Арутюнян входил в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавлял министр Виктор Ляшко. Формально такое участие не является нарушением. Однако в ситуации, когда клиника, связанная с членом этой группы, фигурирует в многочисленных уголовных производствах, теряет лицензии и в то же время продолжает деятельность через другие юридические лица, вопрос беспристрастности решений регулятора встает особенно остро.

Так называемое "Дело Odrex" давно вышло за пределы одного эпизода или отдельного уголовного производства. Сегодня этим понятием фактически охватываются все жалобы пациентов, уголовные расследования, в которых фигурируют юридические лица, связанные с клиникой Odrex, а также проверки и решения регулятора в сфере частной медицины. В этом смысле "Дело Odrex" превратилось в тест для всей системы государственного контроля в сфере здравоохранения.

Сможет ли Министерство здравоохранения Украины провести независимую, принципиальную проверку и дать объективную оценку деятельности одесской частной клиники Odrex – покажет время. Ответ на этот вопрос будет иметь значение не только для одной частной клиники, но и для уровня доверия пациентов к государственным институтам в целом.