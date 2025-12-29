Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве

$42.060.13
49.560.13
ukru
09:17 • 6304 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 20415 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 39248 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 45543 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 41872 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 35213 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 40741 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50239 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34420 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40848 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5.6м/с
73%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 12350 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 31084 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 15504 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 6424 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 7892 просмотра
публикации
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 8 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 33986 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 122899 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 169156 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 91111 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 6750 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 29268 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 39831 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 122899 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 40541 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Фокс Ньюс

Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министерство здравоохранения Украины проведет внеплановую проверку ООО "Медицинский дом "Одрекс", одного из юрлиц клиники Odrex, фигурирующей в уголовных производствах относительно возможных мошеннических действий. Это уже не первая проверка Минздрава относительно структур, связанных с клиникой Odrex.

Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве

Министерство здравоохранения Украины должно провести проверку еще одного юридического лица, связанного со скандальной одесской клиникой Odrex. Речь идет об ООО "Медицинский дом "Одрекс" – одном из юрлиц клиники, которое фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах, открытых по статьям, касающимся возможных мошеннических действий. Почему проверка необходима именно сейчас и что она может выявить, читайте в материале УНН.

В Министерстве здравоохранения Украины готовятся к внеплановой проверке соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики ООО "Медицинский дом "Одрекс". Редакции УНН известно, что основанием для этого стало обращение в регулятор Одесской прокуратуры. Ведь сейчас правоохранители на местах расследуют по меньшей мере шесть уголовных производств. Открытых по заявлениям родственников умерших пациентов и людей, которые считают себя пострадавшими от лечения в клинике Odrex. В этих делах речь идет о возможном завладении средствами пациентов, навязывании медицинских процедур и обмане относительно реального состояния здоровья и прогнозов результатов лечения.

В частности, часть уголовных производств открыта по ст. 190 УК Украины (мошенничество) – в различных квалификациях. Речь идет как о части 1 этой статьи (завладение чужим имуществом путем обмана), так и о части 3 и части 4, которые касаются мошенничества, совершенного в условиях военного положения, в крупных или особо крупных размерах, организованного группой лиц. Именно по этим статьям правоохранители проверяют обстоятельства возможного завладения значительными суммами средств пациентов и их семей во время лечения в Odrex.

Отдельные производства, по данным УНН, касаются ситуаций, в которых родственников пациентов якобы вводили в заблуждение относительно реального состояния здоровья и прогнозов на выздоровление. Следствие проверяет версию, по которой людям сообщали о "шансах на спасение", убеждали в необходимости продолжения дорогостоящего лечения, в частности интенсивной терапии, диализа, искусственной вентиляции легких и других процедур, несмотря на имеющиеся медицинские заключения о бесперспективности такого лечения. По информации заявителей, счета за пребывание в клинике в отдельных случаях достигали сотен тысяч и даже миллионов гривен.

Еще одна проверка клиники Odrex

Это не первая проверка, которую инициирует Министерство здравоохранения в отношении структур, связанных с одесской клиникой Odrex. Как ранее писал УНН, за брендом частного медицинского учреждения стоит сразу несколько юридических лиц, часть из которых имеет или имела медицинские лицензии. Одну из них – ООО "Дом медицины" – Минздрав уже лишил права на осуществление медицинской деятельности с 1 января 2026 года. Основанием для отзыва лицензии стал отказ администрации предоставить членам лицензионной комиссии медицинскую документацию. 

Впрочем, даже после потери этой лицензии клиника Odrex не прекратила работу. Медицинские услуги и в дальнейшем предоставляются через другое юридическое лицо ООО "Центр медицины". Кроме того, владельцы клиники зарегистрировали новую компанию ООО "МДО Юг", которая потенциально может получить лицензию на осуществление медицинской деятельности от регулятора. Но отвечая на журналистский запрос ИА УНН, Минздрав сообщил, что пока документы на получение медицинской лицензии на ООО "МДО Юг" – не поступали. 

Почему вокруг частной одесской клиники Odrex разгорелся скандал?

Толчком к масштабному расследованию и вниманию общества стала смерть одесского бизнесмена Аднана Кивана, который в течение нескольких месяцев проходил лечение в клинике. По данным Офиса Генерального прокурора, двум врачам было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Следствие считает, что медики допустили существенные ошибки, в частности не назначили необходимой антибактериальной терапии и проигнорировали признаки развития сепсиса у пациента. Оба врача находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронные браслеты.

После того как информация о смерти Аднана Кивана стала предметом общественного обсуждения, другие пациенты и семьи умерших тоже осмелились публично рассказать о собственном опыте лечения. Именно публичность этого дела сняла "завесу молчания" с клиники Odrex. Люди начали говорить о своем опыте и рассказывать собственные трагические истории без страха возможной расправы.

Малая часть этих историй собрана в документальном фильме "Осиное гнездо". В нем родственники пациентов, умерших после лечения в Odrex, а также те, кому удалось выжить, впервые публично рассказывают о своем опыте пребывания в клинике. Это разные люди, с разными диагнозами и периодом лечения, однако в их рассказах много общего.

Все герои фильма говорят о схожих обстоятельствах лечения в клинике: сначала убедительные обещания, что ситуация под контролем и выход есть, далее стремительное ухудшение состояния здоровья пациента, появление новых осложнений и необходимость все большего количества процедур. Параллельно с этим растут расходы на лечение, а родственники оказывались перед сложным выбором, часто без полной информации о реальном положении дел. Для одних эти истории завершились тяжелыми последствиями для здоровья, для других – смертью родных.

Системные риски и роль регулятора

Поэтому проверка ООО "Медицинский дом "Одрекс" не формальность, а необходимый шаг для оценки системных рисков в деятельности клиники. В то же время в обществе все чаще звучит вопрос: почему несмотря на резонанс, многочисленные уголовные производства и аннулированные лицензии медучреждение продолжает работать?

Способствовать этому может возможный конфликт интересов во взаимоотношениях Odrex с Министерством здравоохранения. Как ранее сообщали журналисты, генеральный директор клиники Тигран Арутюнян входил в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавлял министр Виктор Ляшко. Формально такое участие не является нарушением. Однако в ситуации, когда клиника, связанная с членом этой группы, фигурирует в многочисленных уголовных производствах, теряет лицензии и в то же время продолжает деятельность через другие юридические лица, вопрос беспристрастности решений регулятора встает особенно остро.

Так называемое "Дело Odrex" давно вышло за пределы одного эпизода или отдельного уголовного производства. Сегодня этим понятием фактически охватываются все жалобы пациентов, уголовные расследования, в которых фигурируют юридические лица, связанные с клиникой Odrex, а также проверки и решения регулятора в сфере частной медицины. В этом смысле "Дело Odrex" превратилось в тест для всей системы государственного контроля в сфере здравоохранения.

Сможет ли Министерство здравоохранения Украины провести независимую, принципиальную проверку и дать объективную оценку деятельности одесской частной клиники Odrex – покажет время. Ответ на этот вопрос будет иметь значение не только для одной частной клиники, но и для уровня доверия пациентов к государственным институтам в целом.

Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧПпубликации
Odrex
Военное положение
Фильм
Генеральный прокурор Украины
Виктор Ляшко
Украина