Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
14:06 • 3832 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 8746 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 21754 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 41278 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 66139 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 50883 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31335 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 28018 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22716 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу

Київ • УНН

 3856 перегляди

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на домашній арешт онколога Марини Бєлоцерковської, підозрюваної у неналежному лікуванні бізнесмена Аднана Ківана в клініці "Одрекс". Слідство вважає, що її дії та дії іншого лікаря призвели до смерті пацієнта через сепсис.

Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу

Київський апеляційний суд в понеділок розгляне апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду м. Київ про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту лікарці-онкологу Марині Бєлоцерковській, яка проводила лікування бізнесмена Аднана Ківана в одеській клініці "Одрекс", пише УНН.

За версією слідства, саме порушення допущені під час лікування, і спричинили смерть бізнесмена. 

25 жовтня Офіс Генерального прокурора повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичному закладі в Одесі. ЗМІ зʼясували, що йдеться про смерть місцевого бізнесмена Аднана Ківана, який у травні-жовтні 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс". 

За фактом смерті пацієнта було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям: завідувачу хірургічним відділенням Віталію Русакову та лікарю-онкологу Марині Бєлоцерковській. Варто зауважити, що майже відразу після смерті пацієнта "Одрекс" звільнив Бєлоцерковську.

Слідство переконане, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта, адже під час надання медичної допомоги медики допустили суттєві помилки, внаслідок чого в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті пацієнта 28 жовтня 2024 року.

"Підозрювані лікарі надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта", – повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними джерел УНН, підозрюваний хірург Віталій Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції й ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарями, була проведена низка процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Серед них, очевидно, хіміотерапія, яку проводила Марина Бєлоцерковська.

Печерський районний суд м. Київ обрав лікарям цілодобовий домашній арешт у вигляді запобіжного заходу. Однак апеляційний суд пізніше помʼякшив його  Русакову до нічного домашнього арешту.

Тож не виключено, що суддя Київського апеляційного суду Юлія Матвієнко, головуюча у справі, може піти тим же шляхом і помʼякшити запобіжний захід онкологу Марині Бєлоцековській.

Варто зауважити, що рішення суду пом'якшити запобіжний захід хірургу, викликало неоднозначну реакцію суспільства, як і дії самого підозрюваного Русакова, який хизувався електронним браслетом, сміявся під час суду та виклав у мережі фото на фоні білого роялю. Така поведінка викликала осуд з боку родичів пацієнтів, які також постраждали від дій лікарів медичного дому "Одрекс", та суспільства загалом. 

Користувачі під повідомленнями про помʼякшення запобіжного заходу підозрюваному хірургу вказували на те, що суд фактично не застосував до нього ніякого запобіжного заходу, адже в країні через війну діє комендантська година і всі українці вночі фактично перебувають під домашнім арештом. Родичі ж пацієнтів, померлих у клініці "Одрекс", які вирішили розповісти свої історії після того, як історія зі смертю бізнесмена набула розголосу, говорять про відсутність співчуття і цинізм хірурга.

Окрім того, у документальному фільмі "Осине гніздо"  родичі пацієнтів розповіли про численні факти порушень і фальсифікацій у клініці "Одрекс".

Лілія Подоляк

