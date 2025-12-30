$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
15:27 • 9412 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 11796 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 12084 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 14624 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 14000 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
30 грудня, 11:22 • 13690 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 19288 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
30 грудня, 09:46 • 26590 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
30 грудня, 04:26 • 20425 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусі 30 грудня, 08:15 • 10508 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 27063 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби 30 грудня, 11:23 • 23127 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання 13:45 • 11623 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи 15:29 • 6996 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби 30 грудня, 11:23 • 23431 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 27387 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім 30 грудня, 09:46 • 26581 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора 29 грудня, 12:07 • 53644 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 53305 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Запоріжжя
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:27 • 9406 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання 13:45 • 11838 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes 29 грудня, 15:34 • 28745 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми 29 грудня, 08:13 • 41858 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США 28 грудня, 00:14 • 49384 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Державна прикордонна служба України повідомила, що Санта перетнув кордон, привізши подарунки та "гарантії безпеки". Український прикордонник зупинив Санту, який підтвердив, що везе подарунки не лише для дітей.

Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники

Санта вже перетнув кордон України. Про це повідомили у ДПСУ, а також розкрили, який подарунок він привіз із собою, передає УНН

Офіційно! Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки" 

- йдеться у повідомленні прикордонників.

На кадрах можна побачити, як український прикордонник зупиняє Санту і запитує, що той везе.

Санта відповідає, що подарунки і не тільки для дітей.

Антоніна Туманова

Суспільство
Новий рік
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна