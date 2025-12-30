Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники

Санта вже перетнув кордон України. Про це повідомили у ДПСУ, а також розкрили, який подарунок він привіз із собою, передає УНН.

Офіційно! Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки" - йдеться у повідомленні прикордонників.

На кадрах можна побачити, як український прикордонник зупиняє Санту і запитує, що той везе.

Санта відповідає, що подарунки і не тільки для дітей.