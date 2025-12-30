Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України повідомила, що Санта перетнув кордон, привізши подарунки та "гарантії безпеки". Український прикордонник зупинив Санту, який підтвердив, що везе подарунки не лише для дітей.
Санта вже перетнув кордон України. Про це повідомили у ДПСУ, а також розкрили, який подарунок він привіз із собою, передає УНН.
Офіційно! Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки"
На кадрах можна побачити, як український прикордонник зупиняє Санту і запитує, що той везе.
Санта відповідає, що подарунки і не тільки для дітей.