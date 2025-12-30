Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Санта пересек границу, привезя подарки и «гарантии безопасности». Украинский пограничник остановил Санту, который подтвердил, что везет подарки не только для детей.
Санта уже пересек границу Украины. Об этом сообщили в ГПСУ, а также раскрыли, какой подарок он привез с собой, передает УНН.
На кадрах можно увидеть, как украинский пограничник останавливает Санту и спрашивает, что тот везет.
Санта отвечает, что подарки и не только для детей.