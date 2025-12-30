Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники

Санта уже пересек границу Украины. Об этом сообщили в ГПСУ, а также раскрыли, какой подарок он привез с собой, передает УНН.

Официально! Санта пересек границу и, кроме подарков, привез "гарантии безопасности" - говорится в сообщении пограничников.

На кадрах можно увидеть, как украинский пограничник останавливает Санту и спрашивает, что тот везет.

Санта отвечает, что подарки и не только для детей.