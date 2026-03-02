$43.100.11
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривен

Киев • УНН

 • 2190 просмотра

Владелицу энергораспределительной компании и трех должностных лиц подозревают в завладении 68 млн грн. Средства вывели через фиктивную должность советника с миллионной зарплатой.

Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривен

Владелице энергораспределительной компании северного региона Украины и трем ее должностным лицам объявлено о подозрении в масштабных финансовых махинациях. Их подозревают в завладении почти 68 млн грн. По данным следствия, средства вывели через фиктивную должность советника. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бенефициарному владельцу энергораспределительной компании северного региона Украины и трем ее должностным лицам в завладении 68 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Деньги, которые могли пойти на усиление энергосистемы Сумской области, тратились на оплату "фиктивному советнику"

- говорится в сообщении

По версии следствия, владельцы компании создали схему, чтобы избежать уплаты дивидендов государству и вывести средства предприятия. Один из них, на которого в 2025 году были наложены санкции СНБО, оформил себя советником главы компании.

Условия были такими: 1 млн грн зарплаты в месяц, дистанционный формат работы, фактическая нагрузка - около 4 часов в неделю.

Его заработная плата превышала установленный НКРЭКУ максимальный уровень в 5–7 раз. В период с 2020 по 2024 год предприятию было нанесено почти 68 млн грн убытков, что подтверждено экспертными исследованиями. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

– отмечается в сообщении.

Напомним

Двух сотрудников киевского коммунального учреждения здравоохранения подозревают в присвоении более 1,6 млн грн государственных средств. Они вносили ложные данные о предоставленной мобильной паллиативной помощи.

Алла Киосак

