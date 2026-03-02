Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривен
Киев • УНН
Владелицу энергораспределительной компании и трех должностных лиц подозревают в завладении 68 млн грн. Средства вывели через фиктивную должность советника с миллионной зарплатой.
Владелице энергораспределительной компании северного региона Украины и трем ее должностным лицам объявлено о подозрении в масштабных финансовых махинациях. Их подозревают в завладении почти 68 млн грн. По данным следствия, средства вывели через фиктивную должность советника. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бенефициарному владельцу энергораспределительной компании северного региона Украины и трем ее должностным лицам в завладении 68 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Деньги, которые могли пойти на усиление энергосистемы Сумской области, тратились на оплату "фиктивному советнику"
По версии следствия, владельцы компании создали схему, чтобы избежать уплаты дивидендов государству и вывести средства предприятия. Один из них, на которого в 2025 году были наложены санкции СНБО, оформил себя советником главы компании.
Условия были такими: 1 млн грн зарплаты в месяц, дистанционный формат работы, фактическая нагрузка - около 4 часов в неделю.
Его заработная плата превышала установленный НКРЭКУ максимальный уровень в 5–7 раз. В период с 2020 по 2024 год предприятию было нанесено почти 68 млн грн убытков, что подтверждено экспертными исследованиями. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения
Напомним
Двух сотрудников киевского коммунального учреждения здравоохранения подозревают в присвоении более 1,6 млн грн государственных средств. Они вносили ложные данные о предоставленной мобильной паллиативной помощи.