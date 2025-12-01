Фіктивна паліативна допомога: у Києві двох медиків підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн за ненадані послуги
Київ • УНН
Двох працівників київського комунального закладу охорони здоров'я підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн державних коштів. Вони вносили неправдиві дані про надану мобільну паліативну допомогу.
Двоє працівників київського комунального закладу охорони здоров’я підозрюються у заволодінні понад 1,6 млн грн державних коштів, отриманих за ненадані медичні послуги мобільної паліативної допомоги. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом службовим особам одного з комунальних закладів охорони здоров’я столиці
Їх підозрюють у тому, що вони отримували бюджетні кошти за медичні послуги, яких фактично не надавали пацієнтам.
За даними слідства, колишній директор медзакладу та лікар вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про нібито надану паліативну допомогу дорослим і дітям. Насправді виїзди, огляди та медичні процедури у заявлених обсягах не проводилися.
На підставі цих даних заклад отримав із державного бюджету понад 1,6 млн грн за послуги, яких не було надано.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Довідково
Йдеться про мобільну паліативну допомогу - це виїзна медична підтримка людей із важкими, невиліковними хворобами, коли лікарі приїжджають додому, полегшують біль і контролюють стан пацієнтів. Саме ці послуги заклад охорони здоров’я мав надавати у 2024 році за умовами договору з Національною службою здоров’я.
