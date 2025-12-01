$42.270.07
Ексклюзив
07:43 • 8286 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 8028 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 16160 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 32921 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 45957 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40188 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 41341 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38330 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36440 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 43045 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Фіктивна паліативна допомога: у Києві двох медиків підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн за ненадані послуги

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Двох працівників київського комунального закладу охорони здоров'я підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн державних коштів. Вони вносили неправдиві дані про надану мобільну паліативну допомогу.

Фіктивна паліативна допомога: у Києві двох медиків підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн за ненадані послуги

Двоє працівників київського комунального закладу охорони здоров’я підозрюються у заволодінні понад 1,6 млн грн державних коштів, отриманих за ненадані медичні послуги мобільної паліативної допомоги. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом службовим особам одного з комунальних закладів охорони здоров’я столиці

- йдеться у повідомленні.

Їх підозрюють у тому, що вони отримували бюджетні кошти за медичні послуги, яких фактично не надавали пацієнтам.

За даними слідства, колишній директор медзакладу та лікар вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про нібито надану паліативну допомогу дорослим і дітям. Насправді виїзди, огляди та медичні процедури у заявлених обсягах не проводилися.

На підставі цих даних заклад отримав із державного бюджету понад 1,6 млн грн за послуги, яких не було надано.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Довідково

Йдеться про мобільну паліативну допомогу - це виїзна медична підтримка людей із важкими, невиліковними хворобами, коли лікарі приїжджають додому, полегшують біль і контролюють стан пацієнтів. Саме ці послуги заклад охорони здоров’я мав надавати у 2024 році за умовами договору з Національною службою здоров’я.

У Києві бухгалтерка привласнила 1,5 млн гривень виплат освітян на свою картку 18.11.25, 15:48 • 4380 переглядiв

Ольга Розгон

Київ
Державний бюджет
Київ