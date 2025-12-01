Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве двух медиков подозревают в присвоении более 1,6 млн грн за неоказанные услуги
Киев • УНН
Двух работников киевского коммунального учреждения здравоохранения подозревают в присвоении более 1,6 млн грн государственных средств. Они вносили ложные данные о предоставленной мобильной паллиативной помощи.
Двое сотрудников киевского коммунального учреждения здравоохранения подозреваются в завладении более 1,6 млн грн государственных средств, полученных за неоказанные медицинские услуги мобильной паллиативной помощи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из коммунальных учреждений здравоохранения столицы
Их подозревают в том, что они получали бюджетные средства за медицинские услуги, которые фактически не оказывали пациентам.
По данным следствия, бывший директор медучреждения и врач вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы оказанной паллиативной помощи взрослым и детям. На самом деле выезды, осмотры и медицинские процедуры в заявленных объемах не проводились.
На основании этих данных учреждение получило из государственного бюджета более 1,6 млн грн за услуги, которые не были оказаны.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
Справочно
Речь идет о мобильной паллиативной помощи - это выездная медицинская поддержка людей с тяжелыми, неизлечимыми болезнями, когда врачи приезжают домой, облегчают боль и контролируют состояние пациентов. Именно эти услуги учреждение здравоохранения должно было предоставлять в 2024 году по условиям договора с Национальной службой здоровья.
В Киеве бухгалтер присвоила 1,5 млн гривен выплат педагогов на свою карту18.11.25, 15:48 • 4380 просмотров