Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве двух медиков подозревают в присвоении более 1,6 млн грн за неоказанные услуги

Эксклюзив
07:43 • 8262 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 8002 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 16143 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 32911 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 45947 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40182 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41338 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38329 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36440 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 43045 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 16143 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 63666 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 101743 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 83706 просмотра
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве двух медиков подозревают в присвоении более 1,6 млн грн за неоказанные услуги

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Двух работников киевского коммунального учреждения здравоохранения подозревают в присвоении более 1,6 млн грн государственных средств. Они вносили ложные данные о предоставленной мобильной паллиативной помощи.

Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве двух медиков подозревают в присвоении более 1,6 млн грн за неоказанные услуги

Двое сотрудников киевского коммунального учреждения здравоохранения подозреваются в завладении более 1,6 млн грн государственных средств, полученных за неоказанные медицинские услуги мобильной паллиативной помощи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из коммунальных учреждений здравоохранения столицы

- говорится в сообщении.

Их подозревают в том, что они получали бюджетные средства за медицинские услуги, которые фактически не оказывали пациентам.

По данным следствия, бывший директор медучреждения и врач вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы оказанной паллиативной помощи взрослым и детям. На самом деле выезды, осмотры и медицинские процедуры в заявленных объемах не проводились.

На основании этих данных учреждение получило из государственного бюджета более 1,6 млн грн за услуги, которые не были оказаны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Справочно

Речь идет о мобильной паллиативной помощи - это выездная медицинская поддержка людей с тяжелыми, неизлечимыми болезнями, когда врачи приезжают домой, облегчают боль и контролируют состояние пациентов. Именно эти услуги учреждение здравоохранения должно было предоставлять в 2024 году по условиям договора с Национальной службой здоровья.

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Киев