Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 18557 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 25675 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 17928 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 25443 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 31752 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 19453 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 20651 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36055 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51706 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71308 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
публикации
Эксклюзивы
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Современные исследования показывают, что человек может иметь от 22 до 33 органов чувств, а не пять, как считал Аристотель. Почти весь наш опыт является мультисенсорным, где чувства возникают одновременно, влияя друг на друга.

У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые

У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее. Об этом пишет The Conversation, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что, застряв перед экранами, мы часто игнорируем наши чувства, кроме слуха и зрения. И все же они всегда работают. Когда мы более внимательны, мы ощущаем шероховатые и гладкие поверхности предметов, скованность в плечах, мягкость хлеба. Утром мы можем чувствовать покалывание зубной пасты, слышать и ощущать струю воды в душе, чувствовать запах шампуня, а позже – аромат свежесваренного кофе.

Аристотель сказал нам, что существует пять органов чувств. Но он также сказал нам, что мир состоит из пяти элементов, и мы больше в это не верим. А современные исследования показывают, что на самом деле у нас может быть десятки органов чувств

- говорится в статье.

Указывается, что почти весь наш опыт является мультисенсорным. Мы не видим, слышим, нюхаем и трогаем отдельно. Чувства возникают одновременно в едином восприятии окружающего мира и нас самих. То, что мы чувствуем, влияет на то, что мы видим, а то, что мы видим, влияет на то, что мы слышим.

Различные запахи шампуня могут влиять на то, как вы воспринимаете текстуру волос. Например, аромат розы делает волосы шелковистыми. Запахи в обезжиренных йогуртах могут сделать их более насыщенными и густыми на вкус без добавления большего количества эмульгаторов. Восприятие запахов во рту, поднимающихся к носовому проходу, изменяется вязкостью жидкостей, которые мы потребляем

- пишет издание.

Ученые приблизились к лечению потери памяти: что помогло "омолодить" мозг24.10.25, 12:47 • 4602 просмотра

По словам профессора Чарльза Спенса из Кроссмодальной лаборатории в Оксфорде, существует от 22 до 33 органов чувств. К ним относится проприоцепция, которая позволяет нам знать, где находятся наши конечности, не глядя на них. Наше чувство равновесия опирается на вестибулярную систему слуховых проходов, а также на зрение и проприоцепцию.

Еще один пример - интероцепция, с помощью которой мы ощущаем изменения в собственном теле, такие как незначительное увеличение частоты сердечных сокращений и голод. Мы также имеем ощущение собственной воли, когда двигаем конечностями: ощущение, которое может исчезнуть у пациентов, перенесших инсульт, и иногда даже считают, что кто-то другой двигает их рукой

- говорит эксперт.

Традиционные органы чувств также оказываются сложнее, чем кажется. Например, прикосновение охватывает не только контакт с кожей, но и боль, температуру, зуд и давление. Вкус — это сочетание сигналов от рецепторов языка, обоняния и осязания. Именно поэтому фруктовые вкусы нельзя свести к простой комбинации сладкого, кислого или горького: у нас нет "рецепторов малины", а восприятие таких вкусов в значительной степени формирует обоняние.

На зрение влияет наша вестибулярная система. Когда вы находитесь на борту самолета на земле, посмотрите вниз в салон. Посмотрите еще раз, когда будете подниматься. Вам "покажется", будто передняя часть салона выше, чем есть на самом деле, хотя оптически все находится в таком же отношении к вам, как и на земле. То, что вы "видите", - это комбинированный эффект зрения и ваших слуховых проходов, который говорит вам, что вы двигаетесь назад

- пишет издание.

Авторы делают вывод, что органы чувств человека - это не набор отдельных "каналов", и предлагают в следующий раз, когда вы выйдете на улицу или будете наслаждаться едой, найти минутку, чтобы оценить, как ваши чувства работают вместе.

Напомним

Ученые Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека проходит пять ключевых фаз развития, причем подростковый возраст длится до 32 лет.

Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15.11.25, 07:29 • 12294 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье