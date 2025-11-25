Підлітковий вік триває до 30 років: нове дослідження визначило п’ять фаз розвитку мозку

Дослідники з Кембриджського університету виявили, що мозок людини проходить п’ять ключових фаз протягом життя, причому підлітковий вік триває до початку тридцяти років. Це відкриття допомагає пояснити коливання ризику психічних розладів та деменції. Про це йдеться у матеріалі ВВС, пише УНН.

Деталі

Вчені проаналізували сканування близько 4000 людей віком до 90 років і виділили такі стадії розвитку мозку: дитинство (до 9 років), підлітковий вік (9–32 роки), доросле життя (32–66 років), раннє старіння (66–83 роки) та пізнє старіння (з 83 років).

Мозок перебудовується протягом життя. Він завжди зміцнює та послаблює зв’язки, і це не одна стабільна закономірність – є коливання та фази перебудови мозку – зазначила доктор Алекса Муслі.

Підлітковий період є єдиною фазою, коли нейронні мережі мозку стають більш ефективними, а пік активності досягається на початку тридцяти років. Дорослий мозок вступає у стабільну фазу, де зміни відбуваються повільніше, а раннє та пізнє старіння супроводжуються поступовим розділенням мозку на тісно взаємодіючі області.

Дункан Астл, професор нейроінформатики, підкреслив: "Багато нейророзвиткових, психічних та неврологічних станів пов’язані з тим, як влаштований мозок".

Професорка Тара Спайрс-Джонс додала: "Це дуже класне дослідження, яке підкреслює, наскільки змінюється наш мозок протягом життя".

