$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 26343 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 32995 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 31091 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 30031 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 125064 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 126857 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 45767 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41349 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35832 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28920 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Австралія
Японія
росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1

Київ • УНН

 • 22 перегляди

рф офіційно звернулася до Держдепартаменту США з вимогою припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який американська влада вважає судном без державної належності. Танкер, що прямував з Ірану до Венесуели, наразі намагається відірватися від Берегової охорони США в Атлантичному океані.

росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1

російська федерація звернулася до Державного департаменту США з офіційним дипломатичним запитом щодо припинення переслідування нафтового танкера Bella 1. Судно, яке американська влада вважає таким, що не має державної належності, наразі намагається відірватися від Берегової охорони США в Атлантичному океані. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

Деталі

Запит був доставлений до Держдепу та Ради внутрішньої безпеки Білого дому пізно ввечері 31 грудня 2025 року. Ситуація навколо танкера Bella 1 створює додаткову напруженість у дипломатичних відносинах на тлі триваючих обговорень мирного врегулювання в Україні.

Обставини інциденту в Карибському морі

Американські військові відстежують танкер протягом майже двох тижнів. Судно розпочало свій маршрут з Ірану та прямувало до Венесуели для завантаження нафти. Спроба висадки на борт була здійснена силами США в Карибському морі на підставі ордера на арешт.

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 5382 перегляди

Влада Сполучених Штатів стверджує, що Bella 1 не має дійсного національного прапора, що згідно з міжнародним правом класифікує його як судно без громадянства. Це дає право на примусовий огляд та затримання судна. Однак екіпаж танкера відмовився виконувати вимоги та змінив курс у бік відкритого океану, заявивши про перебування під захистом рф.

Вплив на міжнародні переговори

Дипломатична суперечка виникла в момент, коли адміністрація Дональда Трампа намагається просувати переговорний процес між Україною та росією. Нещодавня зустріч президента Трампа з Володимиром Зеленським у Mar-a-Lago продемонструвала обережний оптимізм стосовно завершення війни, проте питання гарантій безпеки та територіальних обмінів залишаються невирішеними.

Берегова охорона США не може захопити венесуельський танкер через брак спецпризначенців – Reuters24.12.25, 19:51 • 10187 переглядiв

Прохання росії щодо танкера може ускладнити подальші контакти, оскільки Bella 1 підозрюється в порушенні міжнародних санкцій. Наразі американські військові продовжують моніторинг переміщення судна в Атлантиці, очікуючи на рішення вищого політичного керівництва США щодо подальших дій.

США призупинили захоплення танкера Bella 1 через наспіх намальований російський прапор на борту31.12.25, 15:26 • 3736 переглядiв

Степан Гафтко

