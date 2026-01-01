росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1
Київ • УНН
російська федерація звернулася до Державного департаменту США з офіційним дипломатичним запитом щодо припинення переслідування нафтового танкера Bella 1. Судно, яке американська влада вважає таким, що не має державної належності, наразі намагається відірватися від Берегової охорони США в Атлантичному океані. Про це повідомляє NYT, пише УНН.
Деталі
Запит був доставлений до Держдепу та Ради внутрішньої безпеки Білого дому пізно ввечері 31 грудня 2025 року. Ситуація навколо танкера Bella 1 створює додаткову напруженість у дипломатичних відносинах на тлі триваючих обговорень мирного врегулювання в Україні.
Обставини інциденту в Карибському морі
Американські військові відстежують танкер протягом майже двох тижнів. Судно розпочало свій маршрут з Ірану та прямувало до Венесуели для завантаження нафти. Спроба висадки на борт була здійснена силами США в Карибському морі на підставі ордера на арешт.
Влада Сполучених Штатів стверджує, що Bella 1 не має дійсного національного прапора, що згідно з міжнародним правом класифікує його як судно без громадянства. Це дає право на примусовий огляд та затримання судна. Однак екіпаж танкера відмовився виконувати вимоги та змінив курс у бік відкритого океану, заявивши про перебування під захистом рф.
Вплив на міжнародні переговори
Дипломатична суперечка виникла в момент, коли адміністрація Дональда Трампа намагається просувати переговорний процес між Україною та росією. Нещодавня зустріч президента Трампа з Володимиром Зеленським у Mar-a-Lago продемонструвала обережний оптимізм стосовно завершення війни, проте питання гарантій безпеки та територіальних обмінів залишаються невирішеними.
Прохання росії щодо танкера може ускладнити подальші контакти, оскільки Bella 1 підозрюється в порушенні міжнародних санкцій. Наразі американські військові продовжують моніторинг переміщення судна в Атлантиці, очікуючи на рішення вищого політичного керівництва США щодо подальших дій.
