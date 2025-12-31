Переслідування нафтового танкера Bella 1 Береговою охороною США, яке тривало майже два тижні в Атлантичному океані, перейшло у фазу дипломатичної невизначеності. Екіпаж судна, намагаючись отримати захист москви, недбало намалював на борту російський прапор. Цей крок ускладнив операцію із захоплення судна, яке підозрюють у порушенні санкційного режиму щодо Венесуели. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За даними високопосадовців США, підрозділи Берегової охорони та ВМС, включаючи елітну Морську групу спеціального реагування, мають достатньо ресурсів для примусового висадження на борт. Проте наразі Білий дім не надав остаточного дозволу на штурм.

Ситуація ускладнюється тим, що Bella 1 – це старий порожній танкер, через що доцільність його захоплення є предметом дискусій серед військового керівництва.

Правовий аспект та міжнародні норми

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, США мають право на огляд суден без громадянства або тих, що займаються шахрайством. Проте офіційна реєстрація танкера в рф може заблокувати можливість силових дій.

США, ймовірно, працюють дипломатичними каналами, щоб з’ясувати, чи справді він зареєстрований у росії. Просте нанесення прапора на борт корпусу не одразу надає цьому судну цю національність – зазначив контрадмірал у відставці Фред Кенні.

Контекст протистояння у Карибському басейні

Танкер Bella 1 потрапив під санкції за ймовірне перевезення нафти організаціям, які Вашингтон визнав терористичними. Минулими вихідними судно здійснило різкий маневр, відмовившись від перевірки та попрямувавши геть від берегів Венесуели.

Адміністрація Трампа наразі проводить політику повної блокади санкційних танкерів, щоб перекрити доходи режиму Ніколаса Мадуро. США значно наростили військову присутність у регіоні, вперше за десятиліття атакуючи не лише наркотрафік, а й нафтові судна, що діють в інтересах Каракаса.

