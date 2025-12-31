$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
США призупинили захоплення танкера Bella 1 через наспіх намальований російський прапор на борту

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Берегова охорона США призупинила переслідування танкера Bella 1, який підозрюють у порушенні санкцій проти Венесуели. Екіпаж судна намалював на борту російський прапор, що ускладнило операцію із захоплення.

США призупинили захоплення танкера Bella 1 через наспіх намальований російський прапор на борту

Переслідування нафтового танкера Bella 1 Береговою охороною США, яке тривало майже два тижні в Атлантичному океані, перейшло у фазу дипломатичної невизначеності. Екіпаж судна, намагаючись отримати захист москви, недбало намалював на борту російський прапор. Цей крок ускладнив операцію із захоплення судна, яке підозрюють у порушенні санкційного режиму щодо Венесуели. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За даними високопосадовців США, підрозділи Берегової охорони та ВМС, включаючи елітну Морську групу спеціального реагування, мають достатньо ресурсів для примусового висадження на борт. Проте наразі Білий дім не надав остаточного дозволу на штурм.

США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30.12.25, 06:04 • 17457 переглядiв

Ситуація ускладнюється тим, що Bella 1 – це старий порожній танкер, через що доцільність його захоплення є предметом дискусій серед військового керівництва.

Правовий аспект та міжнародні норми

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, США мають право на огляд суден без громадянства або тих, що займаються шахрайством. Проте офіційна реєстрація танкера в рф може заблокувати можливість силових дій.

Берегова охорона США не може захопити венесуельський танкер через брак спецпризначенців – Reuters24.12.25, 19:51 • 10164 перегляди

США, ймовірно, працюють дипломатичними каналами, щоб з’ясувати, чи справді він зареєстрований у росії. Просте нанесення прапора на борт корпусу не одразу надає цьому судну цю національність 

– зазначив контрадмірал у відставці Фред Кенні.

Контекст протистояння у Карибському басейні

Танкер Bella 1 потрапив під санкції за ймовірне перевезення нафти організаціям, які Вашингтон визнав терористичними. Минулими вихідними судно здійснило різкий маневр, відмовившись від перевірки та попрямувавши геть від берегів Венесуели.

Адміністрація Трампа наразі проводить політику повної блокади санкційних танкерів, щоб перекрити доходи режиму Ніколаса Мадуро. США значно наростили військову присутність у регіоні, вперше за десятиліття атакуючи не лише наркотрафік, а й нафтові судна, що діють в інтересах Каракаса.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15102 перегляди

Степан Гафтко

