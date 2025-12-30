$42.060.13
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 5252 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 13957 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 18292 перегляди
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 16259 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 18799 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 20539 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 18842 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22011 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 22816 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Південне командування США завдало удару по судну в міжнародних водах східної частини Тихого океану, що рухалося маршрутами наркотрафіку. Внаслідок операції ліквідовано двох наркотерористів, американські військові не постраждали.

США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну

Південне командування Сполучених Штатів Америки (SOUTHCOM) заявило, що завдало удару по судну, що перебувало в міжнародних водах на сході Тихого океану та рухалося шляхами, пов’язаними з наркотрафіком. Про це інформує УНН з посиланням на допис SOUTHCOM у мережі Х з відповідним відео від 30 грудня.  

29 грудня, за вказівкою воєнного міністра Піта Гегсета, Об'єднана оперативна група "Південний спис" завдала смертоносного удару по судну в міжнародних водах, яке використовувала терористична організація

- йдеться у дописі.

Зазначається, що розвідка підтвердила, нібито це судно проходило транзитом відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.

Південне командування Сполучених Штатів Америки також повідомило, що внаслідок удару були ліквідовані двоє осіб, яких назвали наркотерористами. Військовослужбовці США при цьому не зазнали втрат.

Нагадаємо

Американські військові 18 грудня завдали удару по судну в Тихому океані, яке перевозило наркотики. Внаслідок операції загинули троє людей, причетних до наркоторгівлі та тероризму.

Віта Зеленецька

