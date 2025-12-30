США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну

Південне командування Сполучених Штатів Америки (SOUTHCOM) заявило, що завдало удару по судну, що перебувало в міжнародних водах на сході Тихого океану та рухалося шляхами, пов’язаними з наркотрафіком. Про це інформує УНН з посиланням на допис SOUTHCOM у мережі Х з відповідним відео від 30 грудня.

29 грудня, за вказівкою воєнного міністра Піта Гегсета, Об'єднана оперативна група "Південний спис" завдала смертоносного удару по судну в міжнародних водах, яке використовувала терористична організація - йдеться у дописі.

Зазначається, що розвідка підтвердила, нібито це судно проходило транзитом відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та брало участь у операціях з наркоторгівлі.

Південне командування Сполучених Штатів Америки також повідомило, що внаслідок удару були ліквідовані двоє осіб, яких назвали наркотерористами. Військовослужбовці США при цьому не зазнали втрат.

Нагадаємо

Американські військові 18 грудня завдали удару по судну в Тихому океані, яке перевозило наркотики. Внаслідок операції загинули троє людей, причетних до наркоторгівлі та тероризму.

