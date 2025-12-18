$42.180.06
17 грудня, 20:01 • 10288 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 20212 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 26252 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 45224 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 29298 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 24699 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22690 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22222 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19076 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28584 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 40267 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Американські військові 18 грудня завдали удару по судну в Тихому океані, яке перевозило наркотики. Внаслідок операції загинули троє людей, причетних до наркоторгівлі та тероризму.

Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані

У ніч на 18 грудня американські військові завдали удару по судну в Тихому океані, яке, за їхніми даними, використовувалося для транспортування наркотиків. Унаслідок операції загинули троє людей, яких у Сполучених Штатах Америки назвали причетними до наркоторгівлі та терористичної діяльності. Про це інформує УНН з посиланням на Південне командування США в мережі Х.

Деталі

Зазначається, що об'єднана оперативна група "Південний спис" здійснила "смертельний кінетичний удар" по судну за наказом очільника Пентагона Піта Гегсета.

За даними військових США, уражене судно експлуатувалося "визнаною терористичною організацією в міжнародних водах".

Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку в східній частині Тихого океану і було задіяне в операціях з наркотрафіку. Всього було ліквідовано чотири чоловіки-наркотерористи, а американські військові сили не зазнали жодних втрат

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня, Пентагон США повідомив про атаку трьох човнів в Тихому океані, екіпаж яких підозрюється в контрабанді наркотиків. В результаті загинуло 8 чоловік

США вдарили по суднах наркокартелів у Тихому океані: загинуло шість осіб10.11.25, 17:50 • 28493 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Сутички
Піт Гегсет
Пентагон
Сполучені Штати Америки