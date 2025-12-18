Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані

У ніч на 18 грудня американські військові завдали удару по судну в Тихому океані, яке, за їхніми даними, використовувалося для транспортування наркотиків. Унаслідок операції загинули троє людей, яких у Сполучених Штатах Америки назвали причетними до наркоторгівлі та терористичної діяльності. Про це інформує УНН з посиланням на Південне командування США в мережі Х.

Деталі

Зазначається, що об'єднана оперативна група "Південний спис" здійснила "смертельний кінетичний удар" по судну за наказом очільника Пентагона Піта Гегсета.

За даними військових США, уражене судно експлуатувалося "визнаною терористичною організацією в міжнародних водах".

Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку в східній частині Тихого океану і було задіяне в операціях з наркотрафіку. Всього було ліквідовано чотири чоловіки-наркотерористи, а американські військові сили не зазнали жодних втрат - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня, Пентагон США повідомив про атаку трьох човнів в Тихому океані, екіпаж яких підозрюється в контрабанді наркотиків. В результаті загинуло 8 чоловік

