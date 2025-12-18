Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане

В ночь на 18 декабря американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, по их данным, использовалось для транспортировки наркотиков. В результате операции погибли три человека, которых в Соединенных Штатах Америки назвали причастными к наркоторговле и террористической деятельности. Об этом информирует УНН со ссылкой на Южное командование США в сети Х.

Детали

Отмечается, что объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла "смертельный кинетический удар" по судну по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.

По данным американских военных, пораженное судно эксплуатировалось "признанной террористической организацией в международных водах".

Разведка подтвердила, что судно двигалось по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику. Всего было ликвидировано четыре мужчины-наркотеррориста, а американские военные силы не понесли никаких потерь - говорится в сообщении.

Напомним

В понедельник, 15 декабря, Пентагон США сообщил об атаке трех лодок в Тихом океане, экипаж которых подозревается в контрабанде наркотиков. В результате погибло 8 человек

США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек