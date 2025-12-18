Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане

$42.180.06
17 декабря, 20:01 • 10288 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 20209 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 26247 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45218 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 29294 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 24697 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22689 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22221 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19076 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28584 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Меню
Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что москва готовит 2026-й годом войны17 декабря, 17:07 • 3412 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 5986 просмотра
Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-3517 декабря, 19:28 • 3840 просмотра
"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века17 декабря, 20:39 • 4254 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали22:21 • 6922 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 21595 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 20174 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 17772 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45222 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 40267 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джон Хили
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Село
Европа
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 6018 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 9708 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 17452 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 23851 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 58527 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Таймс
The New York Times

Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Американские военные 18 декабря нанесли удар по судну в Тихом океане, перевозившему наркотики. В результате операции погибли три человека, причастных к наркоторговле и терроризму.

Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане

В ночь на 18 декабря американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, по их данным, использовалось для транспортировки наркотиков. В результате операции погибли три человека, которых в Соединенных Штатах Америки назвали причастными к наркоторговле и террористической деятельности. Об этом информирует УНН со ссылкой на Южное командование США в сети Х.

Детали

Отмечается, что объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла "смертельный кинетический удар" по судну по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.

По данным американских военных, пораженное судно эксплуатировалось "признанной террористической организацией в международных водах".

Разведка подтвердила, что судно двигалось по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику. Всего было ликвидировано четыре мужчины-наркотеррориста, а американские военные силы не понесли никаких потерь

- говорится в сообщении.

Напомним

В понедельник, 15 декабря, Пентагон США сообщил об атаке трех лодок в Тихом океане, экипаж которых подозревается в контрабанде наркотиков. В результате погибло 8 человек

США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10.11.25, 17:50 • 28493 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Столкновения
Пит Хегсетх
Пентагон
Соединённые Штаты