США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек
Киев • УНН
После ударов американских войск по двум судам, связанным с наркокартелями в восточной части Тихого океана, погибли по меньшей мере шесть человек. Операции вызвали дипломатическое напряжение в Латинской Америке и споры в Конгрессе США.
Подробности
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что удары были нанесены в международных водах, и на каждом судне находилось по трое мужчин.
Наша разведка знала, что эти суда связаны с контрабандой наркотиков, перевозили наркотики и направлялись по известному транзитному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана
Министр обороны назвал всех шестерых жертв "наркотеррористами".
Как и во время предыдущих атак, имена погибших не назывались, а доказательств их связей с организованной наркоторговлей не предоставлено.
Действия США вызвали возмущение в странах Южной Америки, в частности в Колумбии и Венесуэле, а также повлекли за собой споры на Капитолийском холме, где сенаторы на прошлой неделе едва большинством голосов отклонили законопроект, который должен был бы требовать одобрения Конгресса для любых потенциальных военных действий против Венесуэлы.
