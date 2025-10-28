США нанесли три удара по четырем «наркотеррористическим» лодкам – погибли 14 человек, один выжил – Bloomberg

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские войска ударили по четырем судам в восточной части Тихого океана: во время трех ударов погибли 14 человек, один – выжил; атака названа крупнейшей в рамках нынешней кампании против предполагаемых наркоторговцев. Об этом говорится в материале Вloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник произошло три удара по четырем судам; в общей сложности, по сообщению Хегсета, погибли 14 "наркотеррористов", один выжил.

После атак США начали поисково-спасательную операцию с участием мексиканской стороны. Окончательный поиск выжившего пострадавшего взяла на себя Мексика.

Хегсет утверждает, что эти суда были известны разведке, следовали привычными маршрутами наркоторговли и перевозили наркотики. Он охарактеризовал убитых как "наркотеррористов" и сравнил их с террористическими группами.

По сообщениям, этот удар – самый масштабный случай в рамках кампании администрации Трампа против латиноамериканских наркокартелей. Операции ранее проводились преимущественно в Карибском море и теперь были расширены на восточную часть Тихого океана.

