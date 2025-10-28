$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1110 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10992 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25888 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20818 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20389 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18701 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15679 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37379 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29394 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13267 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
публикации
Эксклюзивы
США нанесли три удара по четырем «наркотеррористическим» лодкам – погибли 14 человек, один выжил – Bloomberg

Киев • УНН

 • 368 просмотра

США нанесли удары по четырем судам в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли 14 человек, один выжил. Эта атака стала крупнейшей в кампании против предполагаемых наркоторговцев.

США нанесли три удара по четырем «наркотеррористическим» лодкам – погибли 14 человек, один выжил – Bloomberg

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские войска ударили по четырем судам в восточной части Тихого океана: во время трех ударов погибли 14 человек, один – выжил; атака названа крупнейшей в рамках нынешней кампании против предполагаемых наркоторговцев. Об этом говорится в материале Вloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник произошло три удара по четырем судам; в общей сложности, по сообщению Хегсета, погибли 14 "наркотеррористов", один выжил.

После атак США начали поисково-спасательную операцию с участием мексиканской стороны. Окончательный поиск выжившего пострадавшего взяла на себя Мексика.

Мадуро просит Трампа избежать войны на фоне усиления давления США в Карибском море24.10.25, 11:01 • 3398 просмотров

Хегсет утверждает, что эти суда были известны разведке, следовали привычными маршрутами наркоторговли и перевозили наркотики. Он охарактеризовал убитых как "наркотеррористов" и сравнил их с террористическими группами.

По сообщениям, этот удар – самый масштабный случай в рамках кампании администрации Трампа против латиноамериканских наркокартелей. Операции ранее проводились преимущественно в Карибском море и теперь были расширены на восточную часть Тихого океана. 

США нанесли удар по судну наркокартеля в Карибском море по приказу Трампа – Минобороны24.10.25, 16:41 • 2731 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Пит Хегсетх
Bloomberg L.P.
Мексика
Дональд Трамп
Соединённые Штаты