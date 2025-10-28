США завдали трьох ударів по чотирьох "наркотерористичних" човнах – загинуло 14 осіб, один вижив – Вloomberg

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що американські війська вдарили по чотирьох суднах у східній частині Тихого океану: під час трьох ударів загинуло 14 осіб, один – вижив; атака названа найбільшою в межах нинішньої кампанії проти ймовірних наркоторговців. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок відбулося три удари по чотирьох суднах; загалом, за повідомленням Хегсета, загинуло 14 "наркотерористів", один вижив.

Після атак США почали пошуково-рятувальну операцію за участі мексиканської сторони. Остаточний пошук постраждалого, що вижив взяла на себе Мексика.

Хегсет стверджує, що ці судна були відомі розвідці, прямували звичними маршрутами наркоторгівлі і перевозили наркотики. Він охарактеризував тих, кого вбито, як "наркотерористів" і порівняв їх із терористичними групами.

За повідомленнями, цей удар – наймасштабніший випадок у межах кампанії адміністрації Трампа проти латиноамериканських наркокартелів. Операції раніше проводилися переважно в Карибському морі й тепер були розширені на східну частину Тихого океану.

