США завдали трьох ударів по чотирьох "наркотерористичних" човнах – загинуло 14 осіб, один вижив – Вloomberg
США завдали ударів по чотирьох суднах у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинуло 14 осіб, один вижив. Ця атака стала найбільшою в кампанії проти ймовірних наркоторговців.
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що американські війська вдарили по чотирьох суднах у східній частині Тихого океану: під час трьох ударів загинуло 14 осіб, один – вижив; атака названа найбільшою в межах нинішньої кампанії проти ймовірних наркоторговців. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
У понеділок відбулося три удари по чотирьох суднах; загалом, за повідомленням Хегсета, загинуло 14 "наркотерористів", один вижив.
Після атак США почали пошуково-рятувальну операцію за участі мексиканської сторони. Остаточний пошук постраждалого, що вижив взяла на себе Мексика.
Хегсет стверджує, що ці судна були відомі розвідці, прямували звичними маршрутами наркоторгівлі і перевозили наркотики. Він охарактеризував тих, кого вбито, як "наркотерористів" і порівняв їх із терористичними групами.
За повідомленнями, цей удар – наймасштабніший випадок у межах кампанії адміністрації Трампа проти латиноамериканських наркокартелів. Операції раніше проводилися переважно в Карибському морі й тепер були розширені на східну частину Тихого океану.
