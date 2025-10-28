США завдали трьох ударів по чотирьох "наркотерористичних" човнах – загинуло 14 осіб, один вижив – Вloomberg

$42.070.07
Ексклюзив
14:36 • 2568 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12479 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27730 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21893 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21232 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19001 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15913 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38518 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30151 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13325 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки 28 жовтня, 07:51
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" 28 жовтня, 08:22
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф 09:50
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліція 10:32
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2 12:22
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2 12:22
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф 09:50
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27730 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38518 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30151 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона 13:18
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я 12:53
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" 28 жовтня, 08:22
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати 28 жовтня, 07:39
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога 27 жовтня, 19:31
США завдали трьох ударів по чотирьох "наркотерористичних" човнах – загинуло 14 осіб, один вижив – Вloomberg

Київ • УНН

 • 812 перегляди

США завдали ударів по чотирьох суднах у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинуло 14 осіб, один вижив. Ця атака стала найбільшою в кампанії проти ймовірних наркоторговців.

США завдали трьох ударів по чотирьох "наркотерористичних" човнах – загинуло 14 осіб, один вижив – Вloomberg

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що американські війська вдарили по чотирьох суднах у східній частині Тихого океану: під час трьох ударів загинуло 14 осіб, один – вижив; атака названа найбільшою в межах нинішньої кампанії проти ймовірних наркоторговців. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок відбулося три удари по чотирьох суднах; загалом, за повідомленням Хегсета, загинуло 14 "наркотерористів", один вижив.

Після атак США почали пошуково-рятувальну операцію за участі мексиканської сторони. Остаточний пошук постраждалого, що вижив взяла на себе Мексика.

Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі24.10.25, 11:01 • 3403 перегляди

Хегсет стверджує, що ці судна були відомі розвідці, прямували звичними маршрутами наркоторгівлі і перевозили наркотики. Він охарактеризував тих, кого вбито, як "наркотерористів" і порівняв їх із терористичними групами.

За повідомленнями, цей удар – наймасштабніший випадок у межах кампанії адміністрації Трампа проти латиноамериканських наркокартелів. Операції раніше проводилися переважно в Карибському морі й тепер були розширені на східну частину Тихого океану. 

США завдали удару по судну наркокартелю в Карибському морі за наказом Трампа – Міноборони24.10.25, 16:41 • 2734 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Піт Гегсет
Bloomberg
Мексика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки