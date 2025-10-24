США завдали удару по судну наркокартелю в Карибському морі за наказом Трампа – Міноборони
Київ • УНН
США продовжують війну проти наркокартелів. Вчора, за словами Піта Гегсета, військові Америки знищили судно, яке використовувалось терористичною організацією.
Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що вночі, за вказівкою президента Дональда Трампа, американські сили завдали смертоносного кінетичного удару по судну, яке використовувала терористична організація "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua). Про це Гегсет повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Операція відбулася в міжнародних водах Карибського моря. За даними Пентагону, на борту перебували шість учасників наркокартелю, усі вони загинули. Американські військові не зазнали втрат.
Якщо ви наркотерорист, який контрабандою займається контрабандою наркотиків у нашій півкулі, ми ставитисямемо до вас так само, як до Аль-Каїди. Вдень чи вночі ми будемо картографувати ваші мережі, відстежувати ваших людей, вистежувати вас і вбивати вас
