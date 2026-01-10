Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відклав оголошення кандидата від партії "Фідес" до лютого, попри падіння рейтингів. Соціологічні опитування вперше за 15 років фіксують відставання "Фідес" від опозиції.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у суботу, що правляча партія "Фідес" назве свого кандидата на посаду очільника уряду лише у лютому. Під час партійного з’їзду в Будапешті було представлено 106 кандидатів у депутати парламенту, проте лідер виборчого списку буде визначений до 20 лютого. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Рішення відкласти оголошення ухвалено в умовах, коли соціологічні опитування вперше за 15 років фіксують відставання "Фідес" від опозиції.
Попри падіння рейтингів, Віктор Орбан висловив готовність очолити уряд на наступний термін.
Я готовий до цієї роботи навіть після 20 років прем'єрства
На підтримку Орбана виступили іноземні лідери, зокрема прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, які надіслали відеозвернення. Також солідарність із угорським прем'єром висловили представники європейських правих сил Марін Ле Пен та Аліса Вайдель.
Зростання опозиції та дата виборів
Головним суперником чинної влади став колишній соратник Орбана Петер Мадяр. Його партія "Тіса" наразі випереджає "Фідес" у більшості опитувань, акумулюючи голоси незадоволених корупцією та економічною стагнацією виборців. На популярність опозиції також впливає криза вартості життя в країні.
Очікується, що президент Угорщини офіційно призначить дату парламентських виборів пізніше цього місяця. Найімовірнішою датою проведення голосування називають 12 квітня 2026 року.
