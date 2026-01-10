$42.990.00
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відклав оголошення кандидата від партії "Фідес" до лютого, попри падіння рейтингів. Соціологічні опитування вперше за 15 років фіксують відставання "Фідес" від опозиції.

Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у суботу, що правляча партія "Фідес" назве свого кандидата на посаду очільника уряду лише у лютому. Під час партійного з’їзду в Будапешті було представлено 106 кандидатів у депутати парламенту, проте лідер виборчого списку буде визначений до 20 лютого. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рішення відкласти оголошення ухвалено в умовах, коли соціологічні опитування вперше за 15 років фіксують відставання "Фідес" від опозиції.

Попри падіння рейтингів, Віктор Орбан висловив готовність очолити уряд на наступний термін.

Я готовий до цієї роботи навіть після 20 років прем'єрства

- наголосив політик, назвавши себе "безпечним вибором" для стабільності Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан: "2026 рік може бути останнім для миру в Європі"24.12.25, 17:37 • 6520 переглядiв

На підтримку Орбана виступили іноземні лідери, зокрема прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, які надіслали відеозвернення. Також солідарність із угорським прем'єром висловили представники європейських правих сил Марін Ле Пен та Аліса Вайдель.

Зростання опозиції та дата виборів

Головним суперником чинної влади став колишній соратник Орбана Петер Мадяр. Його партія "Тіса" наразі випереджає "Фідес" у більшості опитувань, акумулюючи голоси незадоволених корупцією та економічною стагнацією виборців. На популярність опозиції також впливає криза вартості життя в країні.

Очікується, що президент Угорщини офіційно призначить дату парламентських виборів пізніше цього місяця. Найімовірнішою датою проведення голосування називають 12 квітня 2026 року. 

Угорщина не вийде з ЄС, він розвалиться сам - Орбан06.01.26, 12:07 • 6081 перегляд

Степан Гафтко

