Угорщина не вийде з ЄС, він розвалиться сам - Орбан

$42.420.13
49.510.07
ukenru
09:58 • 318 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 2868 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 16333 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 42622 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 77357 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 44861 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 45933 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 45718 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112902 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71720 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 13720 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 11327 перегляди
Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі6 січня, 00:31 • 4658 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 11912 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 7274 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 24280 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 77357 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 48348 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112902 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 168665 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 15327 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 60771 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 54894 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 51113 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 59086 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Економіст (журнал)

Угорщина не вийде з ЄС, він розвалиться сам - Орбан

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз розвалиться сам по собі, але його країна не вийде з ЄС. Він також заявив, що не дасть грошей Україні, оскільки "українці їх не віддадуть назад".

Угорщина не вийде з ЄС, він розвалиться сам - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз "розвалиться сам по собі", а його країна не вийде з ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Угорський прем'єр переконаний, що ЄС "розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві".

Це можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах

- заявив він.

Також Орбан прокоментував можливість виходу Угорщини з ЄС на прикладі Великої Британії. Нагадаємо, Brexit завершився 31 січня 2020 року - сам процес тривав після референдуму у Британії в червні 2016 року.

Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи, де Велика Британія підтримувала боротьбу з силами, що просувають федералізм. Орбан нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не дасть грошей Україні, оскільки "українці їх не віддадуть назад".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що 2026 рік може бути останнім для "миру в Європі".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Європейський Союз
Велика Британія
Угорщина
Україна