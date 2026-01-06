Угорщина не вийде з ЄС, він розвалиться сам - Орбан
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз розвалиться сам по собі, але його країна не вийде з ЄС. Він також заявив, що не дасть грошей Україні, оскільки "українці їх не віддадуть назад".
Деталі
Угорський прем'єр переконаний, що ЄС "розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві".
Це можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах
Також Орбан прокоментував можливість виходу Угорщини з ЄС на прикладі Великої Британії. Нагадаємо, Brexit завершився 31 січня 2020 року - сам процес тривав після референдуму у Британії в червні 2016 року.
Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи, де Велика Британія підтримувала боротьбу з силами, що просувають федералізм. Орбан нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.
Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не дасть грошей Україні, оскільки "українці їх не віддадуть назад".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що 2026 рік може бути останнім для "миру в Європі".