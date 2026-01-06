$42.420.13
09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Венгрия не выйдет из ЕС, он развалится сам - Орбан

Киев • УНН

 126 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский Союз развалится сам по себе, но его страна не выйдет из ЕС. Он также заявил, что не даст денег Украине, поскольку "украинцы их не отдадут обратно".

Венгрия не выйдет из ЕС, он развалится сам - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский Союз "развалится сам по себе", а его страна не выйдет из ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

Венгерский премьер убежден, что ЕС "развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве".

Это можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, поскольку заинтересованные страны застряли в собственных проблемах

- заявил он.

Также Орбан прокомментировал возможность выхода Венгрии из ЕС на примере Великобритании. Напомним, Brexit завершился 31 января 2020 года - сам процесс длился после референдума в Британии в июне 2016 года.

Он назвал решение Лондона "смелым", но плохим для Центральной Европы, где Великобритания поддерживала борьбу с силами, продвигающими федерализм. Орбан напомнил, что Венгрия не обладает ядерным оружием и не является достаточно большой, чтобы покинуть блок, и ее выход не будет разумным.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что не даст денег Украине, поскольку "украинцы их не отдадут обратно".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2026 год может быть последним для "мира в Европе".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Европейский Союз
Великобритания
Венгрия
Украина