Венгрия не выйдет из ЕС, он развалится сам - Орбан
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский Союз развалится сам по себе, но его страна не выйдет из ЕС. Он также заявил, что не даст денег Украине, поскольку "украинцы их не отдадут обратно".
Подробности
Венгерский премьер убежден, что ЕС "развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве".
Это можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, поскольку заинтересованные страны застряли в собственных проблемах
Также Орбан прокомментировал возможность выхода Венгрии из ЕС на примере Великобритании. Напомним, Brexit завершился 31 января 2020 года - сам процесс длился после референдума в Британии в июне 2016 года.
Он назвал решение Лондона "смелым", но плохим для Центральной Европы, где Великобритания поддерживала борьбу с силами, продвигающими федерализм. Орбан напомнил, что Венгрия не обладает ядерным оружием и не является достаточно большой, чтобы покинуть блок, и ее выход не будет разумным.
Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что не даст денег Украине, поскольку "украинцы их не отдадут обратно".
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2026 год может быть последним для "мира в Европе".