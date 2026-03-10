Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном

Вартість енергоносіїв на світових ринках продемонструвала рекордне падіння на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе швидке завершення воєнного конфлікту з Іраном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 11,16 долара, зупинившись на позначці 87,80 долара за барель. Це наймасштабніше одноденне падіння ціни з березня 2022 року, яке відбулося одразу після того, як котирування сягнули багаторічних максимумів через перебої в поставках.

Вплив військового супроводу на стабілізацію ринку

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що американські військово-морські сили почали супроводжувати нафтові танкери, аби гарантувати безперебійне постачання сировини на світові ринки в умовах бойових дій. Такі кроки адміністрації спрямовані на стабілізацію енергетичного сектору та зниження тиску на споживачів.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані

ВМС США успішно супроводжували нафтовий танкер через Ормузьку протоку, щоб забезпечити подальше постачання нафти на світові ринки. Президент Трамп підтримує стабільність світової енергетики під час військових операцій проти Ірану - повідомив Кріс Райт у соціальній мережі X.

Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки