Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані

06:12 • 10194 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 29705 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 53405 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 83624 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 49588 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 43805 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 32890 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40657 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81901 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45282 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Популярнi новини
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину9 березня, 00:14 • 9044 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 29498 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 11875 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 23119 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 15889 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 5222 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 83626 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 91476 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 95889 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 125618 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 5804 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 7822 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 28630 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 35645 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37505 перегляди
Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Європейський газ подорожчав на 30%, а вугілля сягнуло максимуму з листопада 2024 року. Блокада постачань з Ірану та Катару загрожує світовим дефіцитом.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані

Глобальні енергетичні ринки охопила масштабна хвиля подорожчання: ціни на європейський природний газ підскочили на 30%, а вугілля досягло найвищих показників з листопада 2024 року. Десятий день збройного конфлікту та фактичне закриття Ормузької протоки спричинили перебої в морських постачаннях, що змусило ф'ючерси на паливо оновити багатомісячні максимуми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на європейський газ продемонстрували найбільше тижневе зростання з часів попередньої енергетичної кризи, оскільки ринок усвідомив реальність тривалих перебоїв у ланцюжках постачань. Ситуація ускладнюється тим, що Європа виходить із зими з виснаженими резервуарами, і тепер їй доведеться конкурувати з Азією за обмежені обсяги скрапленого природного газу (СПГ). Енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт прогнозує, що дефіцит та перебої з поставками можуть тривати щонайменше три місяці.

Дефіцит СПГ та ризики для світової економіки

Аналітики Morgan Stanley попереджають, що зупинка виробництва СПГ у Катарі, який є одним із найбільших експортерів, здатна ліквідувати будь-який очікуваний профіцит газу на цей рік. Будь-яка затримка постачань катарського палива на термін понад один місяць неминуче призведе до гострого дефіциту.

На цьому тлі ф'ючерси на вугілля в Ньюкаслі зросли на 9,3%, досягнувши 150 доларів за тонну, оскільки країни розглядають його як альтернативу нафті та газу, поставки яких із Близького Сходу наразі заблоковані.

Аналітики прогнозують можливе зростання вартості нафти до 215 доларів за барель09.03.26, 10:47 • 1104 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт