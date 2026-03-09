Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані

Глобальні енергетичні ринки охопила масштабна хвиля подорожчання: ціни на європейський природний газ підскочили на 30%, а вугілля досягло найвищих показників з листопада 2024 року. Десятий день збройного конфлікту та фактичне закриття Ормузької протоки спричинили перебої в морських постачаннях, що змусило ф'ючерси на паливо оновити багатомісячні максимуми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на європейський газ продемонстрували найбільше тижневе зростання з часів попередньої енергетичної кризи, оскільки ринок усвідомив реальність тривалих перебоїв у ланцюжках постачань. Ситуація ускладнюється тим, що Європа виходить із зими з виснаженими резервуарами, і тепер їй доведеться конкурувати з Азією за обмежені обсяги скрапленого природного газу (СПГ). Енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт прогнозує, що дефіцит та перебої з поставками можуть тривати щонайменше три місяці.

Дефіцит СПГ та ризики для світової економіки

Аналітики Morgan Stanley попереджають, що зупинка виробництва СПГ у Катарі, який є одним із найбільших експортерів, здатна ліквідувати будь-який очікуваний профіцит газу на цей рік. Будь-яка затримка постачань катарського палива на термін понад один місяць неминуче призведе до гострого дефіциту.

На цьому тлі ф'ючерси на вугілля в Ньюкаслі зросли на 9,3%, досягнувши 150 доларів за тонну, оскільки країни розглядають його як альтернативу нафті та газу, поставки яких із Близького Сходу наразі заблоковані.

Аналітики прогнозують можливе зростання вартості нафти до 215 доларів за барель