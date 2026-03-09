Аналітики прогнозують можливе зростання вартості нафти до 215 доларів за барель

AP

Світові енергетичні ринки зафіксували рекордне тижневе зростання цін на нафту, яке в неділю ввечері сягнуло позначки у 100 доларів за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate продемонстрували стрімкий стрибок на 20%, що стало наймасштабнішим показником з часів енергетичної кризи 2022 року, спровокованої війною в Європі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Експерти видання WSJ зазначають, що номінальний рекорд у 145,29 долара, встановлений у липні 2008 року, наразі виглядає цілком досяжним. Протягом останніх п’яти торгових сесій ціна бареля зросла на понад 40 доларів, що свідчить про надзвичайну волатильність ринку.

Якщо ключові логістичні шляхи на Близькому Сході залишатимуться заблокованими, ціна може оновити історичний максимум з урахуванням інфляції, сягнувши 215 доларів.

Вплив близькосхідного фактора на енергоринки

Основним каталізатором зростання цін залишається ситуація навколо Ормузької протоки, яка є критично важливою для транзиту близькосхідної нафти. Аналітики наголошують, що будь-яка тривала перешкода на цьому маршруті призведе до дефіциту сировини на глобальному рівні. Поточна динаміка цін вказує на те, що ринок уже закладає ризики масштабної енергетичної кризи, подібної до подій 2008 року.

