Аналітики прогнозують можливе зростання вартості нафти до 215 доларів за барель

06:12 • 10189 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 29691 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 53398 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 83610 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 49581 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 43801 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 32887 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40657 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81901 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45281 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину9 березня, 00:14 • 9044 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 29498 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 11875 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 23119 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 15889 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 5190 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 83597 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 91465 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 95878 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 125602 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 5784 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 7806 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 28621 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 35636 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37497 перегляди
Аналітики прогнозують можливе зростання вартості нафти до 215 доларів за барель

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Ціна нафти сягнула 100 доларів через блокування шляхів на Близькому Сході. Експерти очікують подорожчання бареля до 215 доларів у разі дефіциту сировини.

Аналітики прогнозують можливе зростання вартості нафти до 215 доларів за барель
AP

Світові енергетичні ринки зафіксували рекордне тижневе зростання цін на нафту, яке в неділю ввечері сягнуло позначки у 100 доларів за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate продемонстрували стрімкий стрибок на 20%, що стало наймасштабнішим показником з часів енергетичної кризи 2022 року, спровокованої війною в Європі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Експерти видання WSJ зазначають, що номінальний рекорд у 145,29 долара, встановлений у липні 2008 року, наразі виглядає цілком досяжним. Протягом останніх п’яти торгових сесій ціна бареля зросла на понад 40 доларів, що свідчить про надзвичайну волатильність ринку.

Якщо ключові логістичні шляхи на Близькому Сході залишатимуться заблокованими, ціна може оновити історичний максимум з урахуванням інфляції, сягнувши 215 доларів.

Вплив близькосхідного фактора на енергоринки

Основним каталізатором зростання цін залишається ситуація навколо Ормузької протоки, яка є критично важливою для транзиту близькосхідної нафти. Аналітики наголошують, що будь-яка тривала перешкода на цьому маршруті призведе до дефіциту сировини на глобальному рівні. Поточна динаміка цін вказує на те, що ринок уже закладає ризики масштабної енергетичної кризи, подібної до подій 2008 року.

Нові атаки і нафта по $100 - що відомо про війну на Близькому Сході на ранок09.03.26, 08:41 • 3238 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт