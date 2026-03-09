$43.730.0850.540.36
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 23816 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 48805 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 75185 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 45494 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 41565 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 31589 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40419 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81482 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45071 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Нові атаки і нафта по $100 - що відомо про війну на Близькому Сході на ранок

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Ізраїль атакував Іран та Ліван, а іранські дрони вдарили по Бахрейну. Ціни на нафту перевищили 100 доларів на тлі призначення Моджтаби Хаменеї.

Нові атаки і нафта по $100 - що відомо про війну на Близькому Сході на ранок

Країни Близького Сходу повідомляють про нові повітряні атаки у понеділок вранці, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ось що відомо на ранок:

  • Іран: Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по центральному Ірану, заявили його військові. Через кілька годин після того, як Іран призначив свого нового верховного лідера, Корпус вартових ісламської революції оголосив про нові ракетні запуски;
    • Ліван: ізраїльські військові також заявили, що завдали ударів по інфраструктурі «Хезболли» у столиці Бейруті. На відео, опублікованому Reuters, видно клуби диму, що піднімаються над південними передмістями міста. Окремо на відео показано пожежу в готелі «Рамада» у Бейруті та пошкодження квартири у готелі після ізраїльської атаки. Це сталося після того, як ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Бейруту вночі, внаслідок якого загинули кілька високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) із підрозділу «Кудс»;
      • Бахрейн: щонайменше 32 особи зазнали поранень, четверо з них серйозні, внаслідок ударів іранських безпілотників по району Сітра, повідомило CNN національне комунікаційне управління королівства. За його даними, внаслідок атак, спрямованих на житлові райони, розташовані поблизу енергетичної інфраструктури, постраждали й діти. Відео, поширені в соціальних мережах і геолоковані CNN, показують велику пожежу і густий дим, що піднімаються над промисловою зоною, де розташована національна нафтова компанія Бахрейну BAPCO, в місті Ріффа в понеділок вранці;
        • Об'єднані Арабські Емірати: знімальна група CNN в Абу-Дабі почула гучні вибухи і заявила, що це були одні з найгучніших вибухів, які вони чули з початку війни. Міністерство оборони країни заявило, що звуки були результатом перехоплення системами ППО балістичних ракет, а також перехоплення винищувачами;
          • Саудівська Аравія: чотири безпілотники, які прямували до нафтового родовища Шайба - одного з найбільших у регіоні - було перехоплено та знищено у великій пустелі Руб-ель-Халі, повідомило Міністерство оборони Саудівської Аравії;
            • Кувейт: безпілотника було збито Національною гвардією Кувейту «на одному з об'єктів, що знаходяться під її захистом». Сили заявили, що збили безпілотник «у межах зусиль щодо безпеки життєво важливих об'єктів»;
              • Катар: збройні сили перехопили ракетний удар, повідомило Міністерство оборони.

                Тим часом, як зазначається, ключові центри влади Ірану, включаючи Корпус вартових ісламської революції, швидко згуртувалися навколо Моджтаби Хаменеї після його призначення новим верховним лідером Ірану, "що свідчить про можливе продовження жорсткої політики його покійного батька".

                Конфлікт, що розширюється, призвів до того, що ціна на нафту в неділю перевищила 100 доларів за барель, вперше з моменту вторгнення росії в Україну в 2022 році.

                Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну09.03.26, 02:53 • 24889 переглядiв

                Ось що ще відомо:

                • перший крок Моджтаби: після того, як Моджтаба Хаменеї був обраний наступником свого вбитого батька, Алі Хаменеї, на посаді нового верховного лідера країни, тепер виникають запитання про те, як він керуватиме Іраном в умовах однієї з найбільших криз у його сучасній історії та яким буде його перший крок. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що обрання молодшого Хаменеї буде для нього "неприйнятним". До оголошення Трамп сказав, що новий верховний лідер «не протримається довго» без його схвалення, а ізраїльські військові заприсяглися мати ціллю наступника Алі Хаменеї;
                  • ціни на нафту: азійські ринки показали падіння в понеділок на тлі посилення побоювань інвесторів щодо війни, що триває на Близькому Сході, що призвело до зростання цін на нафту до чотирирічного максимуму. Ціни на нафтові ф'ючерси та бензин різко зросли, на тлі того, як трейдери побоюються, що війна в Ірані призведе до тривалих обмежень на постачання нафти по всьому світу;
                    • коментарі Трампа: Трамп відкинув побоювання щодо зростання цін на нафту, назвавши це «дуже невеликою ціною». Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер закликав Трампа використати стратегічний нафтовий резерв США, найбільший у світі запас нафти на екстрені випадки, щоб знизити ціни на енергоносії. Тим часом представники адміністрації намагаються розвіяти побоювання щодо зростання цін на бензин;
                      • удар по іранській школі: міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США все ще розслідують удар по іранській школі, внаслідок якого загинули щонайменше 168 дітей. Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що на його думку, відповідальність за удар несе Іран. На відео, що нещодавно з'явилося, вочевидь, зафіксовано авіаудар США по будівлі на військово-морській базі Корпусу вартових ісламської революції, розташованої поруч із початковою школою в Мінабі, де, за даними іранських державних ЗМІ, 28 лютого загинуло понад 160 дівчаток. Відео, опубліковане на Mehr News, як зазначає CNN, "є першим, що демонструє ракетний удар по цьому району, і доповнює докази, які, мабуть, суперечать заявам президента США".

                        В Ірані обрали нового Верховного лідера08.03.26, 23:42 • 4990 переглядiв

                        Юлія Шрамко

                        ЕкономікаСвіт
                        Енергетика
                        Повітряна тривога
                        Соціальна мережа
                        Війна в Україні
                        Сутички