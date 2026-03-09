$43.8150.90
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 19741 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 44898 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 67589 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 41878 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
8 марта, 08:41 • 39299 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
8 марта, 08:15 • 30360 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 39843 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81211 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44939 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Израиль атаковал Иран и Ливан, а иранские дроны ударили по Бахрейну. Цены на нефть превысили 100 долларов на фоне назначения Моджтабы Хаменеи.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро

Страны Ближнего Востока сообщают о новых воздушных атаках в понедельник утром, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Вот что известно на утро:

  • Иран: Израиль начал новую волну ударов по центральному Ирану, заявили его военные. Через несколько часов после того, как Иран назначил своего нового верховного лидера, Корпус стражей исламской революции объявил о новых ракетных запусках;
    • Ливан: израильские военные также заявили, что нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в столице Бейруте. На видео, опубликованном Reuters, видны клубы дыма, поднимающиеся над южными пригородами города. Отдельно на видео показан пожар в отеле «Рамада» в Бейруте и повреждение квартиры в отеле после израильской атаки. Это произошло после того, как израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту ночью, в результате которого погибли несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из подразделения «Кудс»;
      • Бахрейн: по меньшей мере 32 человека получили ранения, четверо из них серьезные, в результате ударов иранских беспилотников по району Ситра, сообщило CNN национальное коммуникационное управление королевства. По его данным, в результате атак, направленных на жилые районы, расположенные вблизи энергетической инфраструктуры, пострадали и дети. Видео, распространенные в социальных сетях и геолоцированные CNN, показывают большой пожар и густой дым, поднимающиеся над промышленной зоной, где расположена национальная нефтяная компания Бахрейна BAPCO, в городе Риффа в понедельник утром;
        • Объединенные Арабские Эмираты: съемочная группа CNN в Абу-Даби услышала громкие взрывы и заявила, что это были одни из самых громких взрывов, которые они слышали с начала войны. Министерство обороны страны заявило, что звуки были результатом перехвата системами ПВО баллистических ракет, а также перехвата истребителями;
          • Саудовская Аравия: четыре беспилотника, которые направлялись к нефтяному месторождению Шайба - одному из крупнейших в регионе - были перехвачены и уничтожены в большой пустыне Руб-эль-Хали, сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии;
            • Кувейт: беспилотник был сбит Национальной гвардией Кувейта «на одном из объектов, находящихся под ее защитой». Силы заявили, что сбили беспилотник «в рамках усилий по обеспечению безопасности жизненно важных объектов»;
              • Катар: вооруженные силы перехватили ракетный удар, сообщило Министерство обороны.

                Тем временем, как отмечается, ключевые центры власти Ирана, включая Корпус стражей исламской революции, быстро сплотились вокруг Моджтабы Хаменеи после его назначения новым верховным лидером Ирана, "что свидетельствует о возможном продолжении жесткой политики его покойного отца".

                Расширяющийся конфликт привел к тому, что цена на нефть в воскресенье превысила 100 долларов за баррель, впервые с момента вторжения россии в Украину в 2022 году.

                Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину09.03.26, 02:53 • 20903 просмотра

                Вот что еще известно:

                • первый шаг Моджтабы: после того, как Моджтаба Хаменеи был избран преемником своего убитого отца, Али Хаменеи, на посту нового верховного лидера страны, теперь возникают вопросы о том, как он будет руководить Ираном в условиях одного из крупнейших кризисов в его современной истории и каким будет его первый шаг. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что избрание младшего Хаменеи будет для него "неприемлемым". До объявления Трамп сказал, что новый верховный лидер «не продержится долго» без его одобрения, а израильские военные поклялись иметь целью преемника Али Хаменеи;
                  • цены на нефть: азиатские рынки показали падение в понедельник на фоне усиления опасений инвесторов относительно продолжающейся войны на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть до четырехлетнего максимума. Цены на нефтяные фьючерсы и бензин резко выросли, на фоне того, как трейдеры опасаются, что война в Иране приведет к длительным ограничениям на поставки нефти по всему миру;
                    • комментарии Трампа: Трамп отверг опасения относительно роста цен на нефть, назвав это «очень небольшой ценой». Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал Трампа использовать стратегический нефтяной резерв США, крупнейший в мире запас нефти на экстренные случаи, чтобы снизить цены на энергоносители. Тем временем представители администрации пытаются развеять опасения относительно роста цен на бензин;
                      • удар по иранской школе: министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США все еще расследуют удар по иранской школе, в результате которого погибли по меньшей мере 168 детей. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, ответственность за удар несет Иран. На недавно появившемся видео, очевидно, зафиксирован авиаудар США по зданию на военно-морской базе Корпуса стражей исламской революции, расположенной рядом с начальной школой в Минабе, где, по данным иранских государственных СМИ, 28 февраля погибло более 160 девочек. Видео, опубликованное на Mehr News, как отмечает CNN, "является первым, что демонстрирует ракетный удар по этому району, и дополняет доказательства, которые, по-видимому, противоречат заявлениям президента США".

                        В Иране избран новый Верховный лидер08.03.26, 23:42 • 4518 просмотров

                        Юлия Шрамко

                        ЭкономикаНовости Мира
                        Энергетика
                        Воздушная тревога
                        Социальная сеть
                        Война в Украине
                        Столкновения