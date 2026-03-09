$43.8150.90
19:46 • 10543 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 24589 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 49214 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 31732 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 30932 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 27180 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 37648 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 79987 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44273 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44479 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Стоимость барреля нефти достигла 108 долларов впервые с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются дефицита и новой волны инфляции.

Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину

Цена на нефть в воскресенье превысила 100 долларов за баррель, впервые пересекая эту отметку со времен вторжения России в Украину в 2022 году. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инвесторы обеспокоены тем, что война в Иране приведет к длительным ограничениям на поставки нефти по всему миру: цены на нефть и бензин резко выросли, поскольку война с Ираном распространилась на другие страны Ближнего Востока, включая нападения на соседние нефтеперерабатывающие заводы в богатом нефтью регионе.

Фьючерсы на американскую нефть выросли на 18% до примерно 108 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 19 июля 2022 года. Фьючерсы на Brent, мировой бенчмарк, выросли на 16%, почти до 108 долларов за баррель

- говорится в статье.

Указывается, что рост цен на нефть в последние дни сильно повлиял на акции, поскольку трейдеры опасаются, что длительный рост цен на топливо может привести к очередному всплеску инфляции и навредить экономике.

"Длительный рост цен на нефть и газ может обострить проблемы Америки с доступностью, поставив президента Дональда Трампа и республиканцев в неустойчивое политическое положение накануне промежуточных выборов этого года", - резюмирует издание.

Напомним

По данным Financial Times, блокировка Ормузского пролива и переполнение резервуаров вызвали дефицит сырья. Аналитики прогнозируют исторический рост цен на нефть и топливо.

Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном07.03.26, 07:24 • 14646 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Украина
Иран