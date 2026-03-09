Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину

Цена на нефть в воскресенье превысила 100 долларов за баррель, впервые пересекая эту отметку со времен вторжения России в Украину в 2022 году. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инвесторы обеспокоены тем, что война в Иране приведет к длительным ограничениям на поставки нефти по всему миру: цены на нефть и бензин резко выросли, поскольку война с Ираном распространилась на другие страны Ближнего Востока, включая нападения на соседние нефтеперерабатывающие заводы в богатом нефтью регионе.

Фьючерсы на американскую нефть выросли на 18% до примерно 108 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 19 июля 2022 года. Фьючерсы на Brent, мировой бенчмарк, выросли на 16%, почти до 108 долларов за баррель - говорится в статье.

Указывается, что рост цен на нефть в последние дни сильно повлиял на акции, поскольку трейдеры опасаются, что длительный рост цен на топливо может привести к очередному всплеску инфляции и навредить экономике.

"Длительный рост цен на нефть и газ может обострить проблемы Америки с доступностью, поставив президента Дональда Трампа и республиканцев в неустойчивое политическое положение накануне промежуточных выборов этого года", - резюмирует издание.

Напомним

По данным Financial Times, блокировка Ормузского пролива и переполнение резервуаров вызвали дефицит сырья. Аналитики прогнозируют исторический рост цен на нефть и топливо.

