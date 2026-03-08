$43.810.0050.900.00
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Ринок готується до стрибка цін на нафту до $100 за барель – FT

Київ

Блокування Ормузької протоки та переповнення резервуарів спричинили дефіцит сировини. Аналітики прогнозують історичне зростання цін на нафту та пальне.

Ринок готується до стрибка цін на нафту до $100 за барель – FT

Світові енергетичні ринки опинилися на порозі масштабної кризи через фактичну зупинку експорту нафти з Перської затоки. Як повідомляє Financial Times, загострення конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном призвело до того, що танкери практично перестали проходити через Ормузьку протоку. Цей маршрут є критично важливим для світової економіки, оскільки через нього постачається близько 20% усього глобального обсягу палива. Про це пише УНН.

Деталі

Через неможливість безпечного вивезення сировини ключові гравці регіону – Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак – почали обмежувати видобуток або повністю зупиняти роботу окремих родовищ.

Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ28.02.26, 19:23 • 12997 переглядiв

Основною проблемою стало критичне переповнення наземних резервуарів для зберігання нафти. Оскільки логістичні ланцюжки розірвані, видобута сировина залишається всередині країн-виробників, що змушує компанії консервувати потужності.

Прогнози аналітиків та історичне зростання цін

Експерти Goldman Sachs та Energy Aspects попереджають про неминучий стрибок вартості енергоносіїв. Якщо ситуація навколо Ормузької протоки не буде врегульована найближчим часом, ціни на нафту та нафтопродукти, зокрема дизельне пальне та бензин, можуть оновити історичні максимуми. Динаміка вже є тривожною: лише за минулий тиждень ціна американської нафти марки WTI продемонструвала рекордне зростання на 36%.

Аналітики сходяться на думці, що позначка у $100 за барель є лише початком, якщо фізичне постачання з Близького Сходу не відновиться у найкоротші терміни. 

Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через дефіцит танкерів та блокування Ормузької протоки08.03.26, 19:24 • 2642 перегляди

Степан Гафтко

